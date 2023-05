Tennis, vacanze italiane: la foto in piscina fa sognare i fan

L’Italia è sempre una meta gradita per i momenti di relax, in questo caso la giovane tennista Bianca Andreescu si mostra in piena forma per la gioia dei fan

Scatti decisamente audaci e anche un po’ insoliti per la tennista romeno-canadese, che ha approfittato di un po’ di vacanze per girare la nostra nazione, e apprezzarne anche le tante caratteristiche.

Da tennista a turista il passo è spesso breve, con la consapevolezza di potersi godere le vacanze senza essere assalita dai fan, almeno dal vivo. Sono in molti però ad avere riconosciuto in giro Bianca Andreescu, 23enne tennista che ha approfittato del periodo primaverile per restare un po’ di più in Italia.

L’astro nascente del tennis ha così visitato da turista i posti più frequentati, ben sapendo come è nello sport a dover dare il meglio di sé. La vittoria degli open nel 2019 è ancora impressa, arrivando sino al quarto posto nel Ranking Atp. Non è stata nemmeno troppo fortunata negli ultimi tempi, a causa degli infortuni si è vista ben poco con la racchetta in mano in campo. Ci sarà tempo per tornare a lottare, a sorpresa ha infiammato i fan con le sue foto sui social.

Andreescu, foto bomba in piscina

Ha sofferto per una lesione ai legamenti della caviglia, non proprio un infortunio facile da curare e ben diverso da una distorsione per un 2023 che non è mai decollato. Il crollo al Miami Open è stato impressionante, si è accasciata a terra per l’infortunio e ora vuole recuperare tutte le forze fisiche e mentali. Agli internazionali di Roma non è andata bene, subito fuori con il 6-0, 6-1 contro la ceca Marketa Vondourosova, ora e alla ricerca di maggiore stima. E lo fa con foto sui social che non lasciano grande spazio all’immaginazione.

Un lato inedito per Bianca Andreescu, a bordo piscina e con un costume scuro, che ha subito avuto il pieno consenso dei tanti fan che la seguono sui social. Sono più di 700mila i fan su Instagram, un numero destinato anche ad aumentare nel corso del tempo e con il pieno rientro della tennista in campo, alla ricerca di una pronta rivalsa.

Bianca Andreescu vuole risalire nel Ranking Atp, dimostrare di non essere stata solo una meteora di successo. Il 12 maggio a Roma ha dimostrato di non essere ancora al 100%, servirà molto lavoro per tornare quella di un tempo. Nel frattempo, regala momenti di spensieratezza da vivere in maniera virtuale.