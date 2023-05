Camila Giorgi non vedeva l’ora: selfie con trasparenze a Parigi

Camila Giorgi è già a Parigi per il Roland Garros e in attesa del campo delizia i fan con un selfie da sballo: le trasparenze non passano inosservate

In attesa del campo, Camila Giorgi delizia Parigi con la sua bellezza. La tennista marchigiana, attualmente numero 36 al mondo, è attesa da un tabellone complicato al Roland Garros.

Non si può dire certo che il sorteggio sia stato fortunato per la nostra atleta che al primo turno sfiderà la tennista di casa Alize Cornet (numero 59 al mondo), in un match sulla carta alla portata ma reso certamente più complicato dall’avere il pubblico contro. In caso di qualificazione, ecco l’incrocio probabilmente con Jessica Pegula, statunitense numero 3 al mondo.

Sfida sulla carta proibitiva per la bella Camila che in Francia lo scorso anno è arrivata fino agli ottavi, miglior risultato di sempre sulla terra rossa parigina. In attesa degli impegni racchetta in pugno, la 31enne di Macerata non manca di deliziare i propri tifosi con foto in cui ha risaltare è la sua impagabile bellezza.

Perché, oltre al tennis, la Giorgi ha un seguito di appassionati anche per la sua attività extra-campo. L’atleta è molto attiva sui social, infatti, dove è riuscita a conquistare un grande seguito anche grazie alle sue curve mozzafiato. Non fa eccezione l’ultimo selfie, con il quale comunica di essere già a Parigi. Ad attirare l’attenzione però non è certo la località, ma il vestito indossato dalla tennista con la trasparenza che non lascia nulla o quasi all’immaginazione.

Camila Giorgi, trasparenza parigina: lo scatto infiamma Instagram

Camila Giorgi regina dei social con foto e video che consentono di ammirare tutta la bellezza della tennista di Macerata. L’avvenente 31enne ha fatto incetta di apprezzamenti con l’ultima storia pubblicata su Instagram.

La Giorgi si è scattata un selfie davanti ad uno specchio, probabilmente nell’hotel dove alloggia a Parigi per il Roland Garros. Ad attirare l’attenzione è sicuramente l’abbigliamento della giocatrice. La tennista indossa una minigonna molto corta che lascia intravedere le sue sinuose gambe. Sopra ha una camicetta bianca trasparente che lascia intravedere l’intimo.

Sensuale come non mai, la storia pubblicata ha sicuramente catturato lo sguardo degli oltre 700mila follower che su Instagram la seguono. Un numero in costante crescita, con i fan che ne apprezzano le gesta in campo, ma che non disdegnano di ammirare gli scatti extra-tennis della Giorgi: il suo fisico mozzafiato ha fatto strage di cuori con l’ultima foto che non può lasciare indifferenti.