Hamilton e Leclerc, clamorosa conferma: insieme nello stesso team

Lewis Hamilton e Charles Leclerc insieme nello stesso Team: c’è la conferma, la possibilità è clamorosa

La Formula 1 torna in pista. Il circus, dopo aver saltato l’appuntamento di Imola in programma settimana scorsa per la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, è pronto al Gran Premio più glamour dell’anno.

È il week end del Gran Premio di Montecarlo e cresce l’attesa per rivedere le monoposto in pista. Si riparte con la Red Bull che ha fin qui dominato la scena con Verstappen leader del Mondiale e sempre più vicino al terzo titolo iridato, pressocché indisturbato per l’assenza di una vera e propria competitività dei rivali.

Grande attenzione di sarà per la Mercedes, a Montecarlo con la versione 2.0 della W14, con pance più grandi e simili alle rivali. Nel paddock, però, tiene naturalmente banco la notizia lanciata dal Daily Mail, sul possibile approdo in Ferrari di Lewis Hamilton.

Secondo i colleghi d’Oltremanica sarebbero addirittura pronti ben 40 milioni l’anno per il sette volte campione del Mondo, a caccia del suo ottavo titolo iridato per diventare il pilota più vincente di sempre.

Hamilton e Leclerc in Ferrari: le parole del monegasco

Un’operazione che sarebbe davvero pazzesca e clamorosa, considerati la caratura del pilota e la scuderia tirata in ballo, la Ferrari appunto. Peraltro il Cavallino è un sogno nemmeno troppo nascosto di Lewis che in più di un’occasione ha ammesso come gli sarebbe piaciuto guidare la Rossa.

Sarà tutta da verificare, però, la fattibilità dell’operazione, considerate le tante situazioni in ballo. Di certo c’è l’argomento terrà banco anche nei prossimi mesi, almeno finché non vi sarà una ufficialità di qualche tipo, anche del rinnovo di Sir Lewis con la scuderia tedesca.

Hamilton, interpellato sull’argomento, ha respinto al mittente questa possibilità. Anche Charles Leclerc, però, ha detto la sua a L’Equipe. Il pilota monegasco, che l’anno scorso conquistò la pole tra le curve di casa sua, non si è detto preoccupato, sostenendo come nel caso sarebbe stato informato da Vasseur, Team principal della Scuderia.

“Non ho intenzione di parlare di ciò” ha poi risposto sulla possibilità di uno scambio di piloti tra Ferrari e Mercedes, con Hamilton in Rosso e Leclerc a Stoccarda. E Charles non ha voluto nemmeno commentare la possibilità di una convivenza in Ferrari tra i due super piloti.

Una squadra con Hamilton e Leclerc, entrambi assetati di vittorie e vogliosi di conquistare il Mondiale, potrebbe creare anche problemi di convivenza tra i due, per una gestione difficile dei piloti.