Pagato 55 milioni: lo rivendono alla Juve per 40

La Juventus è pronta a mettere a segno un grande colpo: lascerà il top club, bianconeri in pole position per l’estate

Saranno settimane di grande attesa quelle che separano la Juventus dal finale di stagione. I risultati del campo saranno presto sotto gli occhi di tutti ma intanto in casa bianconera ciò che maggiormente conta è la programmazione.

Dopo un’annata difficile l’intenzione sarà sicuramente quella di rilanciarsi, provando a competere ai vertici in Serie A – resta il dubbio coppe europee – per riportare la squadra bianconera dove è da sempre protagonista. Il calciomercato della Juventus da qui a qualche settimana potrebbe intrecciarsi con quello di diverse grandi società sparse per l’Europa: una tra tutte, il Barcellona. La società di Joan Laporta dovrà lavorare in maniera adeguata per accontentare le richieste di Xavi che, in vista dell’anno prossimo, pretenderà una rosa di assoluto livello in ogni zona del campo.

Per farlo, però, rimangono inevitabili le cessioni: ed i profili che il presidente del Barcellona ha in mente potrebbero regalare un tesoretto di tutto rispetto, utile a fornire gli acquisti di primissimo livello richiesti dall’allenatore spagnolo. A riportare la situazione è il quotidiano ‘ElNacional.cat’, molto vicino ai fatti di casa Barcellona. Il portale sostiene come la società blaugrana dovrà fare tanti sacrifici in uscita, per potersi permettere il tanto chiacchierato e desiderato ritorno di Leo Messi in Catalogna.

Torres lascia il Barcellona: con lo sconto alla Juve

Ed uno dei sacrificati – che piace alla Juventus ormai da anni – potrebbe effettivamente avvicinarsi alla soluzione bianconera. Si parla di Ferran Torres, ala 23enne arrivata un anno e mezzo fa dal Manchester City per la cifra record di 55 milioni di euro.

Un affare che non ha però lasciato i risvolti che da Barcellona speravano: perchè, a corrente alternata, il classe 2000 ha mostrato solo in alcuni momenti le sue grandi qualità. Il valenciano, con il passare del tempo, ha iniziato a perdere posizioni nello scacchiere di Xavi: ed è per questa ragione che, come riferisce ‘Sport’, chi è assai interessato al giovane iberico è proprio la Juventus. Pare, infatti, che con il giusto sforzo l’approdo di Ferran Torres alla corte di Allegri sia decisamente possibile.

Non più i 55 milioni ma circa 40, l’offerta che da Barcellona potrebbero considerare congrua per lasciar partire l’ex Manchester City in direzione Torino. Resta il fatto che i bianconeri rimangono vigili, alla finestra, sugli sviluppi che riguarderanno Ferran: al prezzo giusto, la maglia bianconera sarebbe più vicina del previsto. In questa stagione il gioiello che è nato calcisticamente nelle giovanili del Valencia, ha collezionato 43 presenze complessive con 7 gol e 3 assist vincenti all’attivo.