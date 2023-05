Valentino Rossi mette in riga i piloti MotoGP: soldi a palate

Una stella dello sport italiano e mondiale. Valentino Rossi gode di una popolarità immensa di cui anche i suoi guadagni ne hanno tratto beneficio

Inarrivabile e ineguagliabile, per chiunque. Nonostante il ritiro dalle gare di MotoGP, avvenuto al termine del 2021, Valentino Rossi resta un’icona dello sport mondiale. La popolarità e il successo planetario del quarantaquattrenne fuoriclasse di Tavullia hanno da tempo varcato i confini del motomondiale: il marchio V46 è un marchio e un simbolo conosciuto a tutte le latitudini.

E non bastano i 115 gran premi vinti in carriera, i nove titoli mondiali conquistati grazie a un talento e a un carisma insuperabili a fare del ‘Dottore’ un personaggio così unico e sotto molti aspetti inarrivabile. E che ancora oggi, a un anno e mezzo dall’addio alla MotoGP, ancora gode di una popolarità fuori dal comune.

Un seguito che solo pochissimi sportivi al mondo possono vantare e che inevitabilmente si riflette su aspetti molto più prosaici come ad esempio il conto in banca. Fa impressione scoprire, leggendo le cifre pubblicate dall’autorevole rivista americana di economia e finanza, Forbes, come Valentino Rossi nonostante il ritiro sia ancora oggi il pilota di MotoGP più ricco e meglio retribuito in assoluto.

In base ai numeri pubblicati da Forbes, l’ex pluricampione del mondo da quando ha appeso il casco al chiodo avrebbe incassato nel complesso una cifra molto vicina ai 140 milioni di euro tra sponsorizzazioni, premi, ingaggi per grandi eventi e sfruttamento del merchandising. Una vera e propria macchina da soldi, uno straordinario esempio di abbinamento vincente tra sport e business.

Valentino Rossi è sempre il numero uno: i guadagni del Dottore parlano chiaro

Nessuno tra gli attuali piloti della classe regina del motomondiale può anche solo pensare di avvicinarsi ai guadagni di Valentino che continua a guardare tutti dall’alto in basso. Anche perchè nessuno di loro ha dimostrato di possedere le sue stesse capacità manageriali. Il segreto del fuoriclasse marchigiano è infatti da sempre lo straordinario fiuto per gli affari e per gli investimenti.

Sempre in base ai dati raccolti da Forbes, il giro d’affari delle società riconducibili a Valentino Rossi supera i 40 milioni di euro. Cifre lontanissime da quelle di tutti i suoi colleghi: basti pensare che il suo grande rivale Marc Marquez, il più popolare tra i piloti in attività, è il meglio pagato in assoluto con i suoi ‘miseri’ 10 milioni a stagione. Valentino Rossi resta il numero uno.