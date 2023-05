Berrettini-Satta, bufera sul tennista: la situazione sta sfuggendo di mano

Il tennista azzurro Matteo Berrettini è costantemente alle prese con infortuni. Per il romano non è affatto facile.

In questa stagione Matteo Berrettini non è stato affatto fortunato. Infortuni costanti e una discontinuità di rendimento abbastanza evidente, numeri che lo hanno portato ad uscire (dopo diverso tempo) dalla Top 10 mondiale.

Ora Matteo è numero 20 al mondo, ormai uscito dal panorama tennistico principale e alle prese con l’ennesimo infortunio che lo costringerà a saltare il Roland Garros. Matteo ha di fatto saltato tutta la stagione sulla terra battuta, tornerà sull’erba probabilmente ma a fare notizia è ancora una volta la sua vita privata. Sono ormai mesi che Berrettini fa coppia fissa con la nota showgirl Melissa Satta, ex moglie dell’ex calciatore Kevin Prince Boateng. La coppia vive una bellissima storia, ma alla fine deve fare i conti con coloro che invece tendono solo a giudicare o a provare invidia.

I due sono più innamorati che mai, più volte nelle ultime settimane hanno presenziato ad eventi pubblici, ma la loro storia ha destato non poche critiche. I famosi haters social hanno preso di mira in particolare la donna, accusando lei di essere la principale colpevole degli infortuni all’azzurro. Una situazione assurda con Melissa che si è sfogata più volte, anche recentemente in un bellissimo monologo ai microfoni delle Iene. Ma purtroppo non è bastato.

Berrettini-Satta, nuovo attacco social

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno presenziato nelle ultime ore all’ennesimo evento pubblico insieme, a Cannes. Entrambi bellissimi vestiti di bianco, Melissa con una giacca bianca a ricoprire un abito scollatissimo e Matteo con un look molto glamour. Anche in questo caso però i due hanno dovuto fare i conti con i famosi ‘odiatori da tastiera’. In tanti hanno commentato ricordando che in questi giorni si sta tenendo il Roland Garros e Matteo preferisce divertirsi uscendo con la propria donna. Un atteggiamento incomprensibile ma che ha trovato sempre più riscontri.

Matteo in questi giorni ha comunque ripreso ad allenarsi e sta lavorando duramente per rientrare a pieno nel circuito, ritorno che avverrà nel torneo sull’erba di Stoccarda. Poi il Queen’s dove proverà a confermare il titolo dello scorso anno e infine Wimbledon, storico torneo sull’erba dove già nel 2021 Matteo ha conquistato la finale. Ora l’impresa non è impossibile e l’azzurro ha la possibilità tra l’altro di screditare tutti i critici della sua storia, smentendo (anche se non ce ne sarebbe il bisogno) tutte queste assurde tesi.