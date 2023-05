Formula 1, dove vedere gratis il GP di Monaco: streaming e diretta tv

La Formula 1 torna in pista e lo fa nell’affascinante circuito di Montecarlo: dove vedere gratis il GP di Monaco, diretta tv e streaming

Riecco la Formula 1 con uno dei GP più iconici dell’intero campionato. Il Mondiale fa tappa a Montecarlo per il GP di Monaco, dopo l’annullamento della gara di Imola per i danni provocati dal maltempo.

Nelle stradine del Principato, Leclerc e soci proveranno a impensierire Verstappen e Perez, anche in questa occasione favoriti d’obbligo visto lo strapotere della Red Bull. Difficile immaginare ad un finale diverso da una doppietta della scuderia austriaca, anche se la pista lascia aperta la porta a possibili sorprese, come la storia del circuito dimostra.

La più recente è quella dello scorso anno, quando tutto lasciava presagire la vittoria di un Charles Leclerc allora lanciatissimo. Invece il monegasco, pur partendo in pole, a causa di una scellerata strategia ai box, dovette accontentarsi soltanto del quarto posto, rammaricandosi per il mancato successo, andato a Perez.

Fu quella una delle gare svolta della scorsa stagione, un segnale di quel che sarebbe accaduto poi nei successivi GP con Verstappen che poi si è involato verso il titolo. Proprio l’olandese ha vinto nel 2021, confermando il domino Red Bull che nelle ultime quattro edizione è riuscita a trionfare tre volte.

GP Monaco, dove vederla in tv gratis

Se arriverà il poker della scuderia austriaca lo si scoprirà a partire dalle ore 15 di domenica quando si spegneranno i semafori e avrà inizia il Gp del Monaco. Una gara da sempre ricca di fascino e per questo molto attesa dagli appassionati del motorsport.

Gli stessi che avranno la possibilità di seguire i 78 giri della gara di Montecarlo comodamente in tv. In diretta si potrà vedere il GP di Monaco su Sky per gli abbonati: Sky Sport 1 e Sky Sport F1 sono i canali che trasmetteranno l’evento. Inoltre la gara potrà essere vista in streaming, sempre per gli abbonati, anche su Now e SkyGp.

Ma non è tutto, perché il Gp di Monaco sarà trasmesso in tv gratis su TV8. In questo caso però sarà necessario attendere alle 18 visto che la gara verrà mandata in onda in differita. Questo il programmato dettagliato delle tv per la gara di Montecarlo, appuntamento dove i tifosi della Ferrari sperano di veder il padrone di casa Leclerc tagliare il traguardo davanti a tutti. L’ultima rossa a riuscirci è stata quella di Vettel nel 2017, interrompendo un digiuno che durava dal 2001.