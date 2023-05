Manuel Bortuzzo ha detto sì: i suoi fan sono al settimo cielo

Dopo molti mesi di attesa è arrivata finalmente la risposta di Manuel Bortuzzo ed è positiva: i fan non stanno più nella pelle

Un personaggio televisivo? In fondo lui non lo è mai stato e non ha mai voluto diventarlo anche se fare tv gli è piaciuto. Ma la vita di Manuel Bortuzzo è un’altra e finalmente è arrivata la risposta che tutti aspettavano.

Quella al Grande Fratello Vip 6 è stata una bella parentesi, un modo per mettersi alle spalle i tre anni più difficili della sua vita. Tutto era cominciato con quella sparatoria a Roma che l’ha visto protagonista incolpevole. E così quello che era il suo sogno, partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che l’Italia del nuoto, è diventato un incubo.

Ma la vita spesso concede una seconda possibilità anche se Manuel si è dovuto reinventare una vita. Per diverso tempo si era tenuto in forma fisicamente, in fondo è un ragazzo giovane e la palestra insieme alla piscina è sempre stata la sua vita. Ma il nuoto lo aveva messo da parte, come se il suo sogno fosse ormai perso per sempre.

In realtà però era soltanto una pausa forzata e dopo che è uscito dalla Casa del GF poco alla volta ha ripreso gli allenamenti. Perché quella che era la sua missione verso il Giappone si è trasformata in un sogno a tinte francesi. Bortuzzo potrà partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, adesso abbiamo avuto la conferma.

Le sue ottime gare nelle prima tappe di Coppa del Mondo 2023 e i tempi solidi che ha fatto segnare non sono passati inosservati. Così a due mesi dai Mondiali Para Swimming in programma all’Aquatics Centre di Manchester, sono arrivate le convocazioni di Riccardo Vernole, dt azzurro. Tra i 24 azzurri in viaggio per l’Inghilterra ci sarà anche Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo ha detto sì: tutto è cambiato al Grande Fratello Vip

Gareggiare a Manchester non è un automatico biglietto per Parigi, ma il sapore è quello e sa di liberazione. Perché Manuel Bortuzzo è tornato ad amare quello che faceva un tempo e ha ritrovato la voglia di mettersi in gioco.

Come ha spiegato in una lunga intervista a La Stampa, per molto tempo ha avuto una specie di blocco mentale che non gli permetteva di esprimersi in vasca. Non gli venivano naturali nemmeno quei movimenti che aveva fatto per tanti anni, ogni bracciata diventava uno sforzo. Ma soprattutto non voleva sentirsi obbligato a doverlo fare per forza.

Adesso invece quando scende in vasca è perché lo ha deciso lui e gli piace farlo. E confessa quando è cambiato tutto. “Al Grande Fratello, in un contesto così diverso da quello che ero abituato a sperimentare da atleta. È un’esperienza intensa e per nulla facile, ma che ha portato anche aspetti positivi. Come l’enorme voglia di tornare in acqua”.

Per questo deve ringraziare Aldo Montano, che prima di entrare nel reality conosceva appena e invece è diventato come suo fratello maggiore con i suoi consigli. Ora si sentono sempre prima di ogni gara e l’ex campione olimpico sa sempre trovare le parole giuste per caricarlo.

Così quei due anni senza nuoto sono soltanto un ricordo lontano e i nuovi compagni della Nazionale lo hanno accolto come se avesse sempre fatto parte del gruppo.