Camila Giorgi, mini abito e scollatura audace: selfie da capogiro

Camila Giorgi con i suoi scatti non delude mai i fan, la tennista azzurra seduce ogni volta in maniera irresistibile: abitino pazzesco

Con la sua bravura fa parlare di sé in campo, con il suo fascino speciale fa altrettanto al di fuori. Camila Giorgi è per questi motivi una delle protagoniste più amate dello sport italiano e il boato dei tifosi torna alto per sostenerla in un momento cruciale della stagione.

La tennista maceratese, 31 anni, ha avuto buoni risultati fin qui in questo 2023, che le hanno consentito di risalire diverse posizioni in classifica mondiale dopo il crollo della fine dello scorso anno a causa di un infortunio che l’aveva tenuta lontana dai campi per mesi. Camila aveva iniziato la stagione intorno alla 70esima posizione del ranking WTA. Adesso, si presenta al via della seconda prova stagionale del Grande Slam, al Roland Garros, con la 37esima posizione, puntando a entrare nuovamente nella top 30.

A Parigi, lo scorso anno, Camila si era spinta fino agli ottavi di finale. Vedremo cosa saprà fare adesso, di sicuro sappiamo che quando è in giornata lei può essere un avversario scomodo per tutte le rivali, anche quelle nelle prime posizioni in classifica. L’obiettivo per quest’anno è ambizioso ma alla portata: migliorare il suo best ranking dello scorso anno, quando aveva raggiunto, per la seconda volta in carriera, la posizione numero 26 al mondo. Con buoni risultati in Francia e nella stagione su erba, che è la sua superficie preferita, può farcela. Intanto, su Instagram come sempre si esibisce in forma smagliante.

Camila Giorgi, visione ravvicinata incontenibile: riflesso seducente, ammiratori in visibilio

Con oltre 700 mila followers, Camila continua a crescere sul web. E non c’è da stupirsi, vista la sua bellezza da capogiro, che spesso e volentieri le ha fruttato l’appellativo di ‘Diletta Leotta del tennis‘.

Anche stavolta, non si smentisce, con questa immagine tratta dalle stories Instagram, che lei preferisce rispetto ai post, in cui allo specchio si esibisce in uno dei suoi classici selfie. Il vestitino a fiori, con minigonna e scollatura celestiali, lascia il segno e di sicuro le saranno arrivate reactions a forma di cuore a ripetizione, per non parlare dei messaggi di ammirazione in direct.

Una bellezza spaziale, che lascia sempre il segno. Camila sa sempre come attirare l’attenzione e ora spera di riuscire a lasciarci senza parole anche in campo.