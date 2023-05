Ferrari, è davvero sconcertante: c’è sempre lui di mezzo

Ferrari, è da non credere: ennesimo episodio sconcertante ai suoi danni, è successo ancora una volta con Leclerc

Il sesto posto a Montecarlo, dietro anche alla nuova Mercedes, è un risultato davvero molto deludente per la Ferrari e per Charles Leclerc. Il monegasco paga ancora una volta la maledizione relativa al Gran premio di casa ma la Rossa fin qui non ha certo dimostrato di essere competitiva, anzi il contrario.

Sesto il numero 16, ottavo Carlos Sainz, con le due Ferrari arrivate dietro anche all’Aston Martin, ormai seconda forza del mondiale, ed alla Alpine, con Ocon giunto sul podio. A Barcellona arriveranno gli aggiornamenti tanto attesi e la speranza è riposta tutti in quelli, sperando che possano dare un nuovo impulso alla Ferrari.

La classifica, infatti, è decisamente pessima; Sainz è sesto con 48 punti, sei in più di Leclerc settimo. Davanti ai ferraristi i due piloti Red Bull, gli unici fin qui a vincere un Gran Premio, i due della Mercedes ed Alonso, con la Rossa che ha mostrato i suoi limiti.

Ferrari, ancora un errore: ecco cos’è successo

Anche a Montecarlo, peraltro, non sono mancati gli errori da parte del muretto, a complicare ulteriormente la situazione e, soprattutto, a snervare sempre più Charles Leclerc.

Il tutto è accaduto durante le Qualifiche, con il monegasco che ha chiuso in terza posizione, peraltro realizzando un giro davvero pazzesco. Ebbene, anche in questo caso il numero 16 ferrarista ha pagato dazio, con una penalizzazione di ben tre posizioni sulla griglia.

Il motivo? Impeding, cioè di fatto ha ostacolato un avversario intento nel giro veloce, nella fattispecie Lando Norris. Un errore, questo, soprattutto del muretto che non ha avvertito in tempo Charles affinché si spostaste.

Il pilota era infatti in comunicazione con il suo ingegnere che gli stava snocciolando la classifica provvisoria; all’improvviso Xavi Marcos l’ha poi avvisato dell’arrivo di Norris. Era però troppo tardi per Leclerc che non è riuscito a spostarsi in tempo.

Un clamoroso errore che appunto è costato la penalità al pilota della Ferrari. Leclerc, probabilmente, ha realizzato subito cos’è accaduto, tant’è che all’uscita del tunnel si è visto nitidamente il suo gesto. Mani sotto al volante quasi a mimare un gesto di autentica sorpresa, quasi di sconcerto per quanto avvenuto.

Non è la prima volta che accade a Leclerc, con il ferrarista che in più di un’occasione ha anche sbottato per i troppi errori commessi a suo danno. Chissà se anche il muretto a partire dai prossimi Gran Premi migliorerà le sue performances.