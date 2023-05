Firma a zero, la Juve sta per piazzare il colpaccio

La Juventus ha intenzione di regalarsi un grande colpo a parametro zero: così può firmare subito gratis coi bianconeri

Un’estate bollente attende la Juventus di Massimiliano Allegri che verosimilmente, visto il contratto firmato fino al 30 giugno 2025 con la ‘Vecchia Signora’, continuerà ad allenare i bianconeri anche l’anno prossimo.

Una stagione particolare per la squadra di Torino che, al di là di un rendimento spesso e volentieri altalenante, ha dovuto fare i conti anche con ‘guai’ extracalcistici. Il riferimento all’Inchiesta Prisma e nello specifico al caso plusvalenze fittizie è evidente e ha portato, ad oggi, una pesante penalizzazione in campionato. Non più 15 bensì 10 i punti che sono stati tolti alla squadra guidata dal ‘Conte Max’ che probabilmente non giocherà le prossime coppe europee.

La UEFA deve ancora pronunciarsi ma la sensazione è che tra pochi mesi la Juventus dovrà affrontare un’altra annata difficile, per le conseguenze che deriveranno anche dalla questione stipendi. Se ancora per poco è il campo a farla da padrone in quel di Torino, tra qualche settimana tutta l’attenzione sarà concentrata sulla sessione estiva di calciomercato.

Firma a zero: Allegri può esultare

È attesa infatti una rivoluzione che coinvolgerà praticamente ogni reparto della squadra bianconera. Dalla difesa alla mediana fino all’attacco: andiamo con ordine. La retroguardia potrebbe vedere l’arrivo di qualche innesto che possa dimostrarsi più affidabile, soprattutto tra le seconde linee.

In attacco il caso Vlahovic tiene e terrà ancora a lungo banco, con il serbo che non è escluso che dopo un anno e mezzo lasci Torino. A centrocampo, invece, il nodo principale: Adrien Rabiot non rinnoverà ed è quindi pronto a firmare a zero per un’altra grande società – si vocifera di Manchester United e Bayern Monaco in pole – ad inizio luglio. Con la partenza del francese, vero pilastro di Allegri, la caccia all’erede vedrebbe già un nome su tutti fare capolino nel lungo elenco della dirigenza juventina. Si tratta di Youri Tielemans, talento in forza al Leicester che saluterà i ‘Foxes’ a zero il prossimo 30 giugno.

Anche lui, come Rabiot, dirà addio a scadenza contrattuale e da questo punto di vista la Juventus potrebbe firmare un affondo decisivo. Quando? Subito dopo l’addio di Rabiot, il belga potrebbe finire per accettare la proposta della ‘Vecchia Signora. Sul centrocampista del Leicester, classe 1997, c’è anche la Roma di Josè Mourinho. Tielemans, in questa stagione, ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, con 4 gol ed 1 assist vincente. Il destino, ben presto, potrebbe portarlo in Italia e alla corte di Massimiliano Allegri.