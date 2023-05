Verstappen lascia tutto in sospeso: “Mai dire mai..”

Max Verstappen fa sempre parlare di sé e non solo per le vittorie in pista. L’olandese non è mai banale nelle sue dichiarazioni. E lo è stato anche stavolta

Da quel 12 dicembre 2021, la carriera di Max Verstappen in Formula 1 ha avuto la svolta tanto attesa. Al termine di un estenuante duello con Lewis Hamilton, l’olandese ha vinto il suo primo Mondiale in Formula 1, riportando la Red Bull in vetta alla classifica dai tempi di Sebastian Vettel.

Un trionfo da predestinato quello di Verstappen poi bissato lo scorso anno con un Mondiale dominato, mai in discussione e stravinto con largo anticipo. Tantissimi i meriti di Max, altrettanti quelli della Red Bull, una monoposto perfetta che ha sbaragliato la concorrenza dei team rivali (Mercedes e Ferrari su tutte), adattandosi alla perfezione allo stile di guida aggressivo e incisivo dell’olandese.

Un legame solidissimo quello tra Verstappen e il team anglo-austriaco. Lo certifica il contratto firmato fino al 2028 con un ingaggio pazzesco. Verosimilmente, a meno di clamorosi colpi di scena, Max chiuderà la sua carriera con la squadra in cui è cresciuto. Quando questo avverrà non si sa anche se il pilota sembra avere una certezza (o quasi) riguardo.

Verstappen, l’annuncio sul suo futuro in F1

Nei giorni che hanno preceduto il Gran Premio di Montecarlo, Verstappen ha rilasciato un’intervista al quotidiano As. Inevitabile una domanda da parte dei colleghi iberici su Fernando Alonso, grande sorpresa di questo Mondiale con una Aston Martin più competitiva di Ferrari e Mercedes.

Al cospetto del campione spagnolo, Max non può che esternare la sua stima: “Vederlo a questi livelli a 41 è pazzesco – spiega il pilota della Red Bull – ho molto rispetto per lui. Avrebbe dovuto vincere molte più gare di quelle che ha vinto finora così come altri Mondiali.”

Se Alonso a 41 anni è ancora in pista con la stessa voglia di vincere di prima, Verstappen farà lo stesso ? Alla domanda, l’olandese ha risposto in modo ironico, riferendosi al GP di Monaco: “Si, ma magari sullo Yacht a vedere la gara. Non direi in macchina ma mai dire mai.. Vedremo.”

Forse non arriverà a correre fino a 40 anni ma, di certo, non smetterà a breve Verstappen: “Anche se ho molti progetti che voglio fare al di fuori della Formula 1, qualora dovessi avere una monoposto ancora così competitiva, sarà difficile dire addio a questo sport.” Vincere aiuta a vincere, recita il famoso detto e Max questo lo sa bene con buona pace dei rivali.