Hamilton-Ferrari, nuovo annuncio e terremoto nella F1

Continua a far parlare la voce che vorrebbe la Ferrari pronta a fare un’offerta a Lewis Hamilton per la prossima stagione.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari in vista della prossima stagione con la casa di Maranello pronta ad una maxi offerta al pilota inglese.

Una possibilità che è stata smentita dai protagonisti ma che continua a far parlare con il mercato piloti in vista del 2024 che si fa sempre più caldo. Nelle ultime ore è arrivato un parere autorevole sul possibile approdo del classe 1985 al ‘cavallino rampante’ che ha scosso tutto il mondo della F1 dopo il GP di Monaco. Il futuro del pilota inglese continua a far parlare con la Mercedes che, al pari della Ferrari, appare in forte difficoltà e lontana dalla Red Bull che sta dominando il campionato.

Futuro Hamilton in Ferrari? L’annuncio scuote il circus della F1

A parlare è questa volta Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 che ha voluto commentare in maniera dura le voci che stanno accostando Hamilton alla Ferrari.

Intervistato dall’agenzia PA, Ecclestone ha commentato così le voci di un possibile approdo di Hamilton alla ‘rossa’: “La Ferrari non è di certo una casa di riposo, è una squadra che vuole vincere il mondiale di F1 e vuole farlo più di chiunque altro. Non capisco poi perché Hamilton dovrebbe trovarsi meglio in Ferrari rispetto alla Mercedes”. Ecclestone ha poi proseguito: “Penso che Hamilton resterà legato alla Mercedes anche dopo il ritiro dalle corse e poi, se Leclerc fosse felice di lasciare la Ferrari penserei che il team ha qualche problema”.

Appare quindi sempre più lontano un possibile matrimonio tra Hamilton e la Ferrari con il pilota che appare destinato a proseguire ancora con la Mercedes, desideroso di rialzare la china dopo due stagioni molto difficili. Campione del mondo nel 2020, Hamilton ha poi perso all’ultima curva il titolo iridato nel 2021, crollando poi nei risultati nel 2022. La stagione in corso è molto difficile per Hamilton e la sua scuderia che al momento tallona l’Aston Martin in classifica costruttori.

La Mercedes, dopo il GP di Monaco è ferma al terzo posto, con un punto di ritardo rispetto all’Aston Martin. Ancora più in difficoltà la Ferrari che al momento occupa la quarta posizione con 29 punti di distacco dalla Mercedes. Una posizione che non può soddisfare la scuderia di Maranello che era partita in questa annata con ben altre ambizioni.