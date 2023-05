MotoGP, è fatta: la firma adesso è UFFICIALE

Importante annuncio dal paddock della MotoGP: è arrivata l’ufficialità di un rinnovo contrattuale. Notizia positiva per un team

La maggioranza dei tifosi della MotoGP segue solo i weekend di gara e non immagina tutto il lavoro che c’è dietro ogni squadra. Un ruolo importante lo hanno anche i collaudatori, piloti che nei pochi giorni di test a disposizione sono chiamati a raccogliere più dati possibili, a provare le novità tecniche e a dare dei feedback precisi sul comportamento della moto.

Per ogni scuderia è fondamentale dotarsi di un buon test team e avere a disposizione un pilota che possa svolgere correttamente il lavoro richiesto. Certamente la KTM è quella che è il tester di maggiore nome, visto che dal 2019 ha ingaggiato Daniel Pedrosa, un tre volte campione del mondo che per tanti anni ha corso in MotoGP con la Honda e che con la sua esperienza è riuscito ad aiutare la crescita della RC16.

Quest’anno KTM ha aggiunto anche Jonas Folger come collaudatore. Un altro che ha corso per diverso tempo nel Motomondiale. Così come Cal Crutchlow per la Yamaha e Stefan Bradl per Honda. Aprilia si affida a Lorenzo Savadori, che ha corso due anni in 125 e tre nel Mondiale Superbike oltre ad avere gareggiato in Superstock 1000, MotoE e campionati nazionali. In MotoGP ha disputato buona parte della stagione 2021, dopo la squalifica di Andrea Iannone e prima dell’arrivo di Maverick Vinales.

MotoGP, Ducati blinda il suo collaudatore

E Ducati? Com’è noto, da anni la casa di Borgo Panigale si affida a Michele Pirro. Il 36enne pugliese svolge il ruolo di tester dal 2013, dopo che nelle annate precedenti aveva corso in 125, in Superstock 1000, nel Mondiale Supersport, in Moto2 e poi anche in MotoGP.

Pirro non si è limitato a fare da collaudatore e a disputare delle gare da wild card o da sostituto. In questi anni ha anche corso con successo nel CIV Superbike, vincendo titoli a ripetizione con la Ducati. Tutti nell’ambiente lo stimano e riconoscono il valore del suo lavoro, importante per lo sviluppo della Desmosedici GP.

Proprio per questo, a Borgo Panigale hanno deciso di blindarlo con un nuovo contratto. È stato ufficializzato il rinnovo fino al 2026. Confermata anche la sua partecipazione al Gran Premio d’Italia che si disputerà nel weekend 9-11 giugno al Mugello. Sarà wild card ducatista.

Ovviamente, Pirro è molto contento della firma: “Sono arrivato nel 2013, quelli sono stati gli anni più difficili. E adesso sto vivendo anche quelli migliori. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto assieme. Mi impegnerò al massimo per contribuire allo sviluppo. Ringrazio Ducati per la fiducia”.