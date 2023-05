Roland Garros, gelo a fine incontro: i tifosi non la perdonano

Le premesse c’erano tutte e puntualmente è avvenuto alla fine del match di primo turno al Roland Garros. Non è la prima volta che accade

E’ cominciata l’edizione 2023 del Roland Garros che monopolizzerà l’interesse degli appassionati fino alle due finali previste tra il 9 e il 10 giugno sul Philippe Chatrier.

E’ stato proprio un match sul mitico campo Centrale parigino ad aprire la nuova edizione del Roland Garros, quello tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Marta Kostyuk. Una partita senza storia sul campo, vinta nettamente dalla Sabalenka in due rapidi set con il punteggio di 6-3; 6-2.

E’ per quanto avvenuto dopo l’ultimo scambio che ha decretato la vittoria della seconda testa di serie del seeding, il motivo per cui questa partita sarà “ricordata”. Al momento della stretta di mano, infatti, la Kostyuk è andata direttamente nel suo angolo senza rivolgere nemmeno uno sguardo all’avversaria.

La ragione è ovviamente legata alla Guerra in atto in Ucraina. Non è la prima volta infatti che una tennista ucraina si rifiuta di salutare un’avversaria russa o bielorussa. E’ accaduto alla stessa Sabalenka a Indian Wells con la Tsurenko. Quest’ultima si è rifiutata di stringere la mano anche alla Kasaktina a Madrid mentre la Kalinina, nella recente edizione degli Internazionali d’Italia, ha fatto lo stesso con la Kudermetova.

Sabalenka-Kostyuk, mancata stretta di mano: la reazione del pubblico

Immediatamente dopo la mancata stretta di mano della Kostyuk, il pubblico del Centrale del Roland Garros, ha iniziato a fischiare la tennista ucraina mentre la Sabalenka chiedeva all’arbitro se i mormorii di protesta erano rivolti a lei.

Siamo alle solite, insomma, e l’episodio non poteva non far discutere con le due tenniste che l’hanno commentato nel post partita. Veemente la reazione della Kostyuk che, evidentemente, non si aspetta una reazione del genere del pubblico transalpino di fronte alla sua scelta di non degnare nemmeno di un saluto la rivale russa.

L’ucraina non ha usato mezzi termini per definite il comportamento degli spettatori: “Non me lo aspettavo – si legge nelle dichiarazioni riprese da Tennisworlditalia – e devo dire onestamente che le persone del pubblico sono state imbarazzanti.”

La Sabalenka, dal canto suo, ha ribadito come hanno fatto precedentemente altre colleghe che nessun atleta russo e bielorusso sostiene la guerra. La campionessa dell’Australian Open ha affermato che comprende i motivi della scelta delle tenniste ucraine e preso quasi le difese della collega, la quale, secondo lei, non avrebbe meritato i fischi ricevuti.