Colpo dal Real Madrid: il Milan affronta le big

Non sarà facile per il Milan arrivare ad un potenziale colpo dal Real Madrid. Tante big lo stanno seguendo con interesse: la situazione

Le voci di mercato che si rincorrono in realtà anche da più di un mese, lasciano intendere che nelle intenzioni del Milan c’è quella di fare un super mercato in estate. Ora, la speranza dei tifosi rossoneri è che si potrà fare tutto, solo cedendo qualche pedina che ha giocato meno con l’aggiunta dei fondi della proprietà, ma non è detto che un big non possa venir sacrificato.

Di una possibile partenza di Rafael Leao si è parlato a lungo, ora invece sembra che nel futuro del classe ’99 ci sia solo il Diavolo, ma attenti alle big. Stavolta però, non è di una possibile offerta per lui che parleremo, bensì di un’idea dello stesso Milan che si fa sempre più insistente proprio tra le indiscrezioni di mercato. A proposito di entrate, non dimentichiamo che ora i rossoneri hanno un’arma in più su cui contare e cioè la sicurezza di giocare la prossima Champions League.

Una componente di appeal ulteriore per provare a convincere un top del Real Madrid.

Sfida alle big: super colpo del Milan dal Real Madrid

Secondo Alberto Pereiro, giornalista di Onda Cero, i rossoneri avrebbero infatti ancora un forte interesse per un calciatore che gioca in Spagna. Proprio di lui si parla da un po’ e le voci a questo punto, non cesserebbero. L’interessa sarebbe forte e dal canto suo, saluterà di certo la sua squadra attuale, ovvero il Real Madrid. Tutti questi indizi portano ovviamente al suo nome, Marco Asensio Willemsen, classe ’96.

L’attaccante esterno è ormai in procinto di salutare la maglia dei Blancos a cui ha dato tutto e che gli ha consentito di vincere tanto. Il maiorchino dopo aver giocato per due anni proprio con la squadra della sua città, passò all’Espanyol per poi essere prelevato dai madrileni solo un anno dopo. Nella capitale, sette anni e diciassette trofei, con 55 reti totali.

Secondo Onda Cero, ci sarebbero solo tre club ora, rimasti nella sua orbita, ovvero: Paris Saint-Germain, Arsenal ed appunto, il Milan. Sarebbe ovviamente un colpo davvero super, sia perché Asensio ha ancora 27 anni, sia perché arriverebbe a zero, visto che si libererà dal Real Madrid il 30 giugno 2023. Ostacolo ingaggio con la forbice che è andata man mano stringendosi. Sul futuro quindi, non conterà altro che la volontà del ragazzo. Ad ogni modo, pare che il ventisettenne debba per la prima volta lasciare la Liga.