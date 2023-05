Follia Inter: colpo da fantascienza dal PSG

L’Inter sta pensando ad un vero e proprio colpo da 90 per la prossima sessione estiva del calciomercato: tanto è vero che il big è pronto ad arrivare dal PSG

Ultime due partite stagionali per i ragazzi di Simone Inzaghi. Sabato pomeriggio, alle ore 18:30, trasferta a Torino contro i granata di Juric. Entrambe le squadre vogliono chiudere in bellezza e ci tengono a fare bella figura. Poi si penserà esclusivamente ad una gara, quella che vale una intera stagione e che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione.

Il riferimento è più che chiaro: finale di Champions League contro il Manchester City. Nel frattempo, però, la dirigenza butta un occhio anche alla prossima stagione sportiva. In particolar modo dal punto di vista del calciomercato, specialmente per quanto riguarda gli arrivi. Un super colpo è pronto ad arrivare dal PSG per questa estate.

Inter, super colpo dal PSG: solo se parte un altro big

L’Inter ha nella propria rosa moltissimi elementi validi che sono richiesti dalla maggior parte dei top club europei. Questo non è assolutamente un mistero visto che, ad ogni sessione di mercato, si verifica ciò. Questa volta, però, le cose potrebbero andare diversamente: ovvero che possa accadere la cessione di un calciatore illustre.

Il primo nome indiziato porta a quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è da sempre nel mirino della Premier League e della Liga. Questa volta la cessione potrebbe verificarsi per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Anche se la dirigenza ‘Beneamata’ non si dispera visto che hanno già identificato il nome per sostituirlo.

Arriva direttamente dal Paris Saint Germain. Per il calciatore in questione si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Italia dopo un anno dalla sua partenza. Ovvero quel Fabian Ruiz pronto a riabbracciare la Serie A dopo solamente un anno di Francia. In un primo momento l’impatto dello spagnolo, con il campionato transalpino, non è stato dei migliori.

Poi le cose sono cambiate fino a quando non è riuscito ad ottenere lo spazio che meritava. Tanto da togliersi la soddisfazione di trovare la via della rete anche in più di una occasione. I francesi sarebbero anche aperti ad una sua cessione, ma non ad un prestito secco: o cessione definitiva oppure non se ne farà nulla. Marotta studia tutte le soluzioni valide per portare il calciatore a firmare con il club nerazzurro in questa estate.