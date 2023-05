Lautaro, altro che Champions: va all’altare, tutti i dettagli sul matrimonio

Momento d’oro per Lautaro Martinez, trascinatore dell’Inter di Simone Inzaghi, che si è sposato con la sua Agustina.

In attesa di giocare la partita più importante con l’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City, Lautaro Martinez ha sposato la sua bella Agustina Gandolfo con invitati di eccezione per la cerimonia.

Con 28 reti stagionali Lautaro Martinez è il miglior marcatore dell’annata nerazzurra ed il centravanti non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. L’obiettivo è la finale di Istanbul dove l’Inter affronterà il Manchester City di Guardiola nella partita più importante dell’anno a livello di club. Nel frattempo però Lautaro Martinez ha sposato con rito religioso Agustina Gandolfo dopo essersi unito a lei con rito civile all’inizio di maggio. Una nuova festa per i due che hanno invitato tutti i compagni di squadra della punta sia dell’Inter che dell’Argentina.

Matrimonio Lautaro Martinez, invitato Messi ma non c’era

Invitato al matrimonio anche Leo Messi ma il capitano dell’Argentina campione del mondo non è arrivato alla festa dei due ragazzi. Presenti invece gli altri ragazzi della spedizione mondiale argentina.

Una festa che si è tenuta nella splendida location di Villa d’Este sul lago di Como e che ha visto arrivare, stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, tutti i compagni di squadra del numero 10 dell’Inter. Presenti anche una ventina di tifosi con la maglia dell’Argentina che aspettavano di vedere Leo Messi sfilare sulle rive del lago di Como senza però essere accontentati.

Non è mancato il portiere Emiliano Martinez, eroe della propria nazionale con la parata su Kolo Muani nel finale dei supplementari, Mac Allister, Enzo Fernandez e molti altri ancora. Non sono mancati anche Juan Musso e Nico Gonzalez, argentini che non hanno fatto parte della lista dei convocati in Qatar ma che hanno un ottimo rapporto con il centravanti nerazzurro. Una festa che ha visto anche Hakimi, arrivato da Parigi per festeggiare l’amico conosciuto nella stagione vissuta all’Inter.

Non è mancato Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter e argentino come Lautaro. Un matrimonio che si è concluso in maniera spettacolare con fuochi d’artificio e musica da discoteca per concludere la serata di festa. Ora in casa Inter si tornerà a pensare agli impegni con l’ultima giornata da giocare contro il Torino prima della partita attesa da 13 anni, la finale di Champions League che potrebbe rendere indimenticabile la stagione nerazzurra.