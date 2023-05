Penalizzazione in Formula 1, che attacco: “Incoerenza FIA”

Non c’è pace per la Formula 1, una penalizzazione nel Gran Premio di Monaco porta allo scontro tra la scuderia e la Fia

Il team si sente defraudato, penalizzare di cinque secondi in una corsa come quella del Principato equivale praticamente a mandare a monte tutti i progetti di gara. Una dura presa di posizione con la Fia che è ora costretta a difendersi.

Il Gran Premio di Monaco è sempre ricco di polemiche, è uno degli appuntamenti più discussi nella Formula 1 moderna. La corsa dal sorpasso pressoché azzerato, o quasi, ha registrato la vittoria di Max Verstappen, che ha ripreso la sua volata solitaria verso la conquista del titolo mondiale.

Verstappen ride insieme ad Alonso, secondo e tornato a splendere sotto il Principato: le altre scuderie invece hanno del rammarico. Una in particolare ha espresso tutto il suo malumore, la penalizzazione per il suo pilota ha ampiamente compromesso quanto studiato e provato nei giorni scorsi: la Fia è sotto assedio.

Penalizzazione al Gp di Monaco, la polemica è vivace

Un Gran Premio con un arrivo finale fortemente compromesso, per quanti non sono riusciti a entrare nella zona punti il rammarico è davvero importante. Un team in particolare è su di giri, in questo caso le ultime posizioni a Monaco hanno fatto infuriare decisamente i manager della scuderia.

La Haas difende Hulkemberg, penalizzato oltre misura secondo la scuderia nel corso del Gran Premio di Monaco. Il tedesco ha rimediato cinque secondi per aver ostacolato la Williams di Sargeant, e ne ha presi altri dieci per non aver rispettato correttamente questa penalizzazione.

Haas dall’esito disastroso,+: il pilota tedesco è arrivato 17° mentre Magnussen addirittura al 19° posto. La manovra di Hulkemberg su Sargeant (si è avvicinato al limite senza grosse conseguenze) ha quindi scatenato polemiche, con il team che ha duramente rimproverato la Fia per questa sorta di accanimento nei confronti del loro pilota.

L’attacco è del team principal Gunher Steiner: “Abbiamo ricevuto una penalità al primo giro e non sappiamo nemmeno per quale motivo. Anche in questo caso, la Fia non è stata coerente, ma sembra che ormai questa sia diventata la normalità in Formula 1”.

Lo sfogo del team principal della Haas, riportato da ‘Formula 1 passion’, è particolarmente duro, anche se lo stesso Steiner ha ammesso come – a meno di un miracolo sportivo – la scuderia non avrebbe conquistato punti, vanificando tutto già in qualifica. Restano però gli attacchi alla federazione in un momento non certo facile della stagione.