Tennis, crollo totale: potrebbe peggiorare ulteriormente

Tennis: dopo la batosta rimediata al primo turno del Roland Garros, per la giocatrice azzurra si prospetta un crollo totale

Il Roland Garros è iniziato e nella prima giornata c’è stato un sorprendente cinque su cinque da parte degli azzurri impegnati al primo turno del torneo. Arnaldi, Musetti, Sonego, Errani e Giorgi hanno regalato le prime vittorie all’Italia e ora si attende il prossimo loro match per vedere cosa riusciranno a fare in questa edizione dello Slam parigino.

Nel frattempo, i tifosi del nostro Paese hanno gioito anche per il successo di Jannik Sinner, vittorioso in tre set su Alexandre Muller, e quelli ancora più importanti di Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto la testa di serie numero dieci del seeding Petra Kvitova, e di Fabio Fognini, che ha superato nettamente il ben più quotato Felix Auger-Aliassime.

Tuttavia, qualche sconfitta doveva pur arrivare e nella seconda giornata ci sono state quelle di Cecchinato, contro Van Assche, e di Cobolli, che ha perso contro il favorito Carlos Alcaraz. Per loro cambia poco in termini di classifica, ma lo stesso non si può dire di Martina Trevisan, eliminata all’esordio da Elina Svitolina, e ora la sua situazione peggiorerà ulteriormente.

Martina Trevisan, che batosta: ormai non può farci niente

Di fatto, la fiorentina non è mai riuscita ad entrare in partita contro l’ucraina, complice una condizione fisica non ottimale dal momento che arrivava a Parigi dal ritiro per infortunio di Rabat ai quarti di finale. Come ha ammesso lei stessa in conferenza stampa post match con Svitolina, Martina soffre della sindrome di Haglund al piede destro e ciò le avrebbe causato problemi addirittura nel camminare normalmente durante la settimana di impegni in Marocco.

Tuttavia, non solo problemi di natura fisica per Trevisan, già certa di perdere la bellezza di 770 punti per via dell’eliminazione al primo turno del Roland Garros. Appena un anno fa disputava il migliore Slam della sua carriera spingendosi fino alle semifinali, mentre stavolta non è riuscita a ripetersi anche, come detto, a causa del problema al piede.

Adesso, tutto è nelle mani delle altre giocatrici per stabilire quale sarà la sua nuova posizione nel ranking. Le prime proiezioni la indicano al 62° posto del ranking Wta e ciò significherebbe un salto indietro di ben 38.

Insomma, ad ogni modo, sarà una vera e propria batosta per la tennista azzurra che molto probabilmente si prenderà un periodo di pausa per ristabilirsi in vista dei restanti impegni della stagione tennistica femminile.