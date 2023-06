La piscina diventa bollente: Annalisa toglie il fiato

L’ex cantante di ‘Amici’ torna a mostrarsi più sensuale che mai: stavolta la foto in piscina è davvero bollente

Nel fitto e potenzialmente infinito mondo del web sono diverse le figure femminili che negli ultimi anni hanno monopolizzato l’attenzione. Tra queste non può certamente mancare Annalisa, uno ei personaggi che in Italia è più amato ed ha maggiore seguito.

La meravigliosa ‘Nali’ vanta infatti ben 1,9 milioni di followers su Instagram e, complice l’avvento dell’estate che si avvicina, sta ultimamente facendo davvero girare la testa ai suoi tantissimi fan sparsi per l’Italia. Il suo ultimo scatto ha già fatto impazzire i social. Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è tra le cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano. Nata in provincia di Savona – a Carcare – il 5 agosto 1985, ha raggiunto la notorietà grazie al successo riscosso nell’edizione del 2010 di ‘Amici di Maria De Filippi’.

Il talent show mostrò l’allora giovanissima cantante arrivare a sfiorare la vittoria, chiudendo al secondo posto. Da lì in poi la sua carriera ha solo vissuto una mastodontica crescita: il suo primo album intitolato ‘Nali’, l’ha definitivamente lanciata tra le più amate. Oltre 13 dischi di platino e d’oro in archivio oltre ad aver conquistato un ‘MTV Italian Music Awards’ ed un ‘Wind Music Awards’.

In queste settimane sta monopolizzando le classifiche con la sua ‘Mon Amour‘ che ha convinto sia i giovani che i più adulti. Il suo successo, inutile negarlo, è dovuto anche ad una bellezza davvero rara da ricercare altrove. Sensuale, autoironica e disponibile verso i suoi fan, Annalisa ha recentemente lasciato tutti di stucco con una serie di scatti davvero caldissimi.

Annalisa più caliente che mai: lo scatto in piscina

L’ultimo, in tal senso, la ritrae in piscina in un costume che dice praticamente tutto. “È ufficialmente la stagione dei costumi da bagno”, scrive la bellissima e sensualissima Annalisa che sfoggia un fisico da modella in piscina.

Il costume, aderentissimo, della meravigliosa cantante ligure è di un giallo acceso e mette in mostra forme davvero invidiabili. Posa sexy, braccia alte dietro la testa e sguardo verso l’orizzonte. Nel frattempo, però, l’occhio cade inevitabilmente sul corpo della cantante che appare praticamente privo di difetti. Una cura maniacale del suo aspetto.

Si intravede, sotto il fianco sinistro, un tatuaggio in parte nascosto proprio dal ‘costume intero’ dell’ex allieva di Amici. Ancora una volta Annalisa ha fatto centro: la foto ha ricevuto ben 161mila likes e 1173 commenti che non fanno altro che elogiarla, con uno scorcio da sogno e la piscina alle sue spalle.