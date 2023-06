Sinner, occasione irripetibile: non può lasciarsela sfuggire

By

Jannik Sinner può dire la sua in questa edizione del Roland Garros. Il ventunenne talento di San Candido ha a disposizione una grande chance

E’ un’edizione del Roland Garros che verrà ricordata in particolare per il forfait di Rafa Nadal. L’infortunio muscolare rimediato dal fuoriclasse di Manacor agli Australian Open si è rivelato molto più grave del previsto, tanto da impedirgli di prendere parte al torneo parigino che lo ha visto trionfare in quattordici occasioni. L’assenza del favorito numero uno rende di conseguenza il torneo molto più incerto e aperto, favorendo anche i cosiddetti outsiders tra cui il nostro Jannik Sinner.

Il ventunenne talento altoatesino dopo aver superato di slancio il primo turno liquidando con un perentorio 6-1 6-4 6-1 il francese Muller si appresta ad affrontare il ventiquattrenne tedesco Daniel Altmaier, numero 79 della classifica mondiale.

Com’è noto agli appassionati di tennis, Sinner è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone del Roland Garros, in quella opposta rispetto ai due grandi favoriti del torneo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Se tutto fosse andato secondo i pronostici della vigilia, il nostro giovane campione avrebbe dovuto vedersela a livello di quarti di finale con l’uomo più in forma del momento, il russo Daniil Medvedev.

Medvedev, che attualmente occupa la 2/a posizione nel Ranking Atp, ha conquistato a sorpresa gli Internazionali d’Italia, segno evidente di una condizione fisica ottimale e di una sua crescita importante sulla terra battuta. Ma nello sport, tennis compreso, le sorprese e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Ed è così che il numero due del mondo ha salutato Parigi già dopo il primo turno.

Sinner, la chance è davvero ghiotta: Medvedev ko, tifosi al settimo cielo

Medvedev è incappato in una clamorosa e inattesa sconfitta per mano di un illustre carneade, il tennista brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 172 del ranking ATP che ha vissuto una giornata memorabile e irripetibile contro il campione russo. Thiago Wild ha superato Daniil in cinque set con il punteggio di 7-6 6-7 2-6 6-3 6-4. Un risultato storico che apre una voragine dalla parte bassa del tabellone.

Un vero e proprio buco di cui potrebbe approfittare il nostro Jannik Sinner che in caso di successo contro Altmaier potrebbe affrontare il bulgaro Dimitrov, già battuto al torneo di Miami. Agli ottavi invece il 21enne di San Candido potrebbe incrociare uno tra Zverev e Tiafoe, avversari di tutto rispetto ma alla portata di un Sinner al massimo della condizione fisica.