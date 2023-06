Svolta Juventus, ecco il primo ‘colpo’: 35 milioni di euro!

La Juventus può ora pensare al mercato dopo aver chiuso tutti i capitoli extra campo: ottime notizie per i tifosi bianconeri

Con il patteggiamento per il secondo filone, quello relativo alla manovra stipendi, la Juventus ha chiuso ogni capitolo relativo alle vicende extra campo che tanto hanno condizionato questa stagione. I bianconeri, dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze, dovranno versare 718.000 euro di multa: questa la pena patteggiata per il filone relativo alla cosiddetta ‘manovra stipendi’.

Ora Madama può guardare alla prossima stagione, anche se resta da capire se l’UEFA interverrà per escludere la Juve dalle coppe europee. Al momento la truppa guidata da Massimiliano Allegri è settima, pertanto sarebbe qualificata alla prossima Conference League. Tuttavia l’impressione è che Ceferin non risparmierà la Signora, anche per via della questione Superlega su cui la Juve non ha ancora fatto alcun passo indietro.

Senza gli introiti europei i tifosi della Juventus non potranno aspettarsi un mercato da capogiro. Inoltre, la dirigenza bianconera deve risolvere anche altre problematiche, dato che nelle prossime settimane rientreranno alla base alcuni giocatori che non faranno parte della Juve del futuro.

La Juve gongola, il colpo è cosa fatta: 35 milioni di euro

Stiamo parlando di Weston McKennie, non riscattato dal Leeds, ma anche di Arthur e Zakaria, che non rimarranno al Liverpool e al Chelsea. Discorso diverso per Dejan Kulusevski, che pure sembrava destinato a fare rientro a Torino dopo il prestito al Tottenham. Stando a quanto riportato dai siti inglesi, infatti, pare che gli Spurs stiano di nuovo ragionando sullo svedese. L’impressione è che il Tottenham abbia cambiato idea rispetto a qualche settimana fa. Il club londinese sembra ora propenso ad acquisire definitivamente Kulusevski, versando i 35 milioni di euro nelle casse della Juventus.

Per la Signora si tratterebbe di una manna dal cielo, dato che quei soldi potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Il Tottenham non è riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League ed è pertanto decaduto l’obbligo di riscatto del giocatore, ma l’impressione di queste ultime ore è che gli Spurs porteranno comunque a termine l’operazione.

Un ulteriore indizio arriva dal marketing, dato che il Tottenham ha utilizzato proprio l’immagine del 23enne per promuovere la propria tournée estiva in Thailandia. Un aspetto che ovviamente lascia pensare che gli Spurs vogliano tenere Kulusevski. Senza dubbio un problema in meno per Madama.