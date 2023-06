Assalto a Lautaro Martinez: scout a Istanbul

L’attaccante argentino Lautaro Martinez vive un grande momento di forma. Occhi però al suo futuro in casa Inter.

Gli ultimi dodici mesi sono stati davvero speciali per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, numero dieci nerazzurro, ha riscosso tanti successi dentro e fuori dal campo da gioco. I numeri poi parlano chiaro e quella che sta vivendo attualmente è la miglior stagione della sua carriera.

Solo pochi giorni fa ha siglato la doppietta decisiva contro la Fiorentina nella finale di coppa Italia, le ennesime marcature di un’annata da record. Coppa Italia e supercoppa italiane vinte, tra pochi giorni Lautaro giocherà a Istanbul una delle gare più importanti della sua carriera, la finale di Champions contro il City. E pochi mesi fa ‘El Toro‘ ha vinto con Leo Messi e compagni la coppa del mondo di calcio in Qatar. Il giocatore non ebbe un ruolo fondamentale, sorpassato nelle gerarchie dal giovane attaccante del City Alvarez. Lautaro ha dato comunque un buon apporto ed è tornato alla grande in Italia.

Negli ultimi giorni Lautaro ha inoltre suggellato il suo amore sposandosi a Como con Augustina, l’amore della sua vita. Insomma un momento d’oro dentro e fuori dal campo. Prestazioni in campo che hanno attirato l’interesse delle big europee e nello specifico l’interesse del ‘club dei club’. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha infatti messo nel mirino il bomber argentino dell’Inter.

Inter, paura per il futuro di Lautaro Martinez

Sabato 10 Giugno sarà un match fondamentale per l’Inter e per Lautaro Martinez. La prestazione del sudamericano a Istanbul sarà però attenzionata da emissari del Real che arriveranno allo stadio esclusivamente per lui. Una notizia senza dubbio preoccupante per l’Inter che in ogni caso lavora intensamente alla sfida dell’anno. Secondo alcune indiscrezioni il Real Madrid sarebbe pronto ad un’offerta di 100 milioni per il calciatore.

Con il futuro di Benzema in bilico (il francese potrebbe accettare la mega offerta dall’Arabia) e con Mbappe al momento ritenuto incedibile, il Real lavora per rinforzare all’attacco e Lautaro è uno dei candidati principali. Lautaro sta benissimo a Milano (il bomber detiene anche un ristorante con la moglie) ma l’Inter sa che il prestigio della Camiseta Bianca può incidere e chiamare qualsiasi calciatore. Sabato ci sarà una delle sfide più importanti della sua carriera e Lautaro potrà giocarsi anche il suo futuro, il Real guarda e mette nel mirino l’attaccante argentino.