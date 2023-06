Doppio colpo a zero Inter: uno subito, l’altro nel 2024

L’Inter sta già preparando due colpi a parametro zero: il piano di Beppe Marotta include anche l’ex Milan per la difesa

Ancora qualche giorno e l’Inter affronterà uno dei match più importanti della sua storia recente: la finale di Champions League contro il Manchester City. Ma intanto, tra le priorità dei nerazzurri, vi è sempre il calciomercato.

Una sessione, quella estiva che riaprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio 2023, destinata a far discutere soprattutto per quanto riguarda la retroguardia di Simone Inzaghi. Perchè è ormai certo, sin dallo scorso gennaio, che uno dei pilastri giocherà con la maglia del PSG. Milan Skriniar è già d’accordo con la società francese e potrebbe non essere l’unico big a salutare la Milano nerazzurra. Perchè anche Stefan de Vrij, il cui contratto rimane in scadenza a fine mese, pare lontano dall’idea di rinnovare con la società di Steven Zhang.

Nei piani dell’Inter ci sarà da valutare però anche gli acquisti e da questo punto di vista Beppe Marotta sembra avere già le idee molto chiare. Ci sarà, in primis, da rimpolpare una difesa che come già detto cambierà volto già a partire dai prossimi mesi. Ed in tal senso, l’ad nerazzurro avrebbe già messo nel mirino due nomi in particolari. Il primo è lo spagnolo Nacho, che sta per lasciare il Real Madrid al termine del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Non solo Nacho: l’Inter si scatena in difesa

Un colpo di spessore, di grandissima esperienza internazionale, che dovrebbe arrivare subito alla corte di Simone Inzaghi. Marotta è quindi pronta a battere la concorrenza di altre società interessate al 33enne di Madrid che, quest’anno, ha collezionato ben 43 presenze agli ordini di Carlo Ancelotti.

Ma se la firma di Nacho dovrebbe arrivare nei prossimi mesi in vista della stagione 2023/24, Marotta avrebbe già ‘bloccato’ un altro innesto di talento assoluto, sempre a zero, stavolta per l’estate 2024. Si tratta di Tiago Djalò, difensore del Lille con un passato nell’Under 19 del Milan. Il portoghese, classe 2000, è attualmente fermo ai box per un brutto infortunio al ginocchio: la rottura del legamento crociato.

Ne avrà quindi per circa sei mesi ed è per questo che i nerazzurri avrebbero posticipato l’affare, programmandolo per l’anno prossimo. Un doppio colpo a zero, nel giro di poco più di un anno, per rinnovare e rinforzare una difesa che già adesso è destinata a vivere il mutamento più importante degli ultimi anni.