Valentino Rossi, la proposta è arrivata: solo immaginarla fa sognare

Arriva una clamorosa proposta che riguarda Valentino Rossi: tifosi pazzi di gioia, l’annuncio è davvero incredibile

Nonostante il ritiro dalla MotoGP nel 2021, Valentino Rossi continua a far parlare di sé e ad essere al centro dell’attenzione. Dopo l’addio alle moto, il Dottore, che ha compiuto 43 a febbraio, ha deciso di intraprendere una nuova carriera nel Motorsport.

Quest’anno, come annunciato sul finire del 2022, è uno dei piloti della BMW. E a lui, in questa nuova interessante avventura, potrebbe aggiungersi anche un altro ex pilota della MotoGP, uno dei suoi più acerrimi rivali della sua lunghissima e vincente carriera. La proposta c’è ed è stata annunciata in una recente intervista. Il pilota in questione è Jorge Lorenzo, pronto a sfidare Valentino anche in Motorsport. “Mi piacerebbe, sarebbe figo fare una gara insieme. Non so, magari la 24 Ore di Le Mans, una gara così importante“, ha detto ai microfoni di TuttoMotoriWeb. Uno scenario clamoroso che riaccende nei tifosi i ricordi di una rivalità quasi irripetibile fra due grandissimi campioni.

Valentino Rossi di nuovo contro Jorge Lorenzo: tutto vero

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo per anni hanno reso incandescenti le gare della MotoGP e non solo. I due, infatti, nel corso della loro rivalità, si sono “sfidati” anche a colpi di dichiarazioni al veleno nelle varie interviste o conferenze stampa. Ma questo fa parte del passato e le tensioni fra i due sono solo un lontano ricordo.

Negli ultimi anni il rapporto fra i due è totalmente cambiato, tanto che oggi si considerano quasi amici, come mai avevano fatto fino ad ora. Nemmeno quando hanno condiviso lo stesso Box con la Yamaha: “Quando sono arrivato Valentino era una sorta di semidio, intoccabile. Io con la mia irriverenza e il mio talento sono stato il primo che è riuscito a batterlo con la stessa moto. Però avevao 9 anni in meno a lui“, ha detto Lorenzo, oggi impegnato con la Huber Racing nella Supercup. Insomma, una bellissima storia di sport che ha appassionato tutti gli amanti delle corse.

Per chi ha vissuto a pieno quell’epoca adesso fa un certo effetto vederli in buoni rapporti. I due si sono visti di recente a Jerez, in occasione di un round della MotoGP, e hanno anche fatto una foto insieme, pubblicata poi da Lorenzo sul suo attivissimo profilo Instagram: “Poco talento al metro quadro…” è la didascalia che accompagna l’immagine dei due. E con quel talento ci hanno fatto vivere emozioni uniche per tantissimi anni. E solo l’idea che possano ripetersi fa impazzire i tifosi.