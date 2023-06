Boom in Serie A, torna Insigne: dove giocherà

Lorenzo Insigne si avvicina al ritorno in Serie A con l’ex attaccante del Napoli pronto a ridursi l’ingaggio per tornare in Italia.

Potrebbe durare un solo anno l’avventura di Lorenzo Insigne nella MLS con il classe 1991 che sarebbe intenzionato a tornare nel campionato di Serie A.

Non è andato nel migliore dei modi il primo anno a Toronto per Lorenzo Insigne con risultati non soddisfacenti sul campo e problemi con la gestione tecnica della squadra. L’ex attaccante del Napoli starebbe pensando ad un addio alla squadra canadese già durante quest’estate, valutando un ritorno in Italia. Un colpo di mercato inaspettato che potrebbe lasciare senza parole i tifosi della squadra partenopea che si troverebbero a dover affrontare l’ex capitano.

Calciomercato, ipotesi Serie A per Insigne

Stando a quanto affermato da La Repubblica, Lorenzo Insigne sarebbe pronto a salutare il Toronto per fare ritorno nel nostro campionato. Il giocatore sarebbe finito nel mirino di una rivale del Napoli.

L’attaccante esterno potrebbe fare ritorno in Italia andando a giocare nella Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico, che lo ha avuto a disposizione nei suoi anni a Napoli, sarebbe felice di averlo alla Lazio per aumentare le alternative a sua disposizione per il reparto offensivo. Il giocatore potrebbe rappresentare un acquisto di esperienza per i capitolini che sono pronti a vivere la stagione del ritorno in Champions League.

A 32 anni il giocatore potrebbe vivere ancora due stagioni di alto livello in Serie A risultando una pedina fondamentale per la crescita del club biancoceleste. Nel caso in cui il Toronto chiedesse circa 5 milioni, come riporta lindiscreto.it, di euro l’affare potrebbe concludersi positivamente con l’ex Napoli che dovrebbe però accettare una riduzione dell’ingaggio per tornare a giocare in Serie A. Non manca però la concorrenza con la Roma che potrebbe tentare di anticipare i cugini biancocelesti nella trattativa per riportare in Italia Insigne.

Improbabile al momento un suo ritorno al Napoli con i campioni d’Italia che hanno fatto la loro scelta un anno fa lasciando andare via a parametro zero l’attaccante esterno decidendo di puntare su Kvaratskhelia. L’acquisto del georgiano si è rivelata una mossa vincente per il club di De Laurentiis che è riuscito a portare a casa il terzo scudetto della sua storia anche se ora si prospetta una nuova rivoluzione con Spalletti pronto a dire addio alla panchina azzurra.