C’è la data: colpo Berardi in Serie A, destinazione scelta

A quanto pare Domenico Berardi, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronto ad effettuare il tanto ed atteso salto di qualità la prossima stagione

Questo potrebbe essere il suo ultimo anno tra le fila dei neroverdi. La sua seconda pelle visto che, oltre quella maglia, non ne ha vestite altre nel corso della sua carriera calcistica (se non quella della nazionale). Adesso, però, le cose per il suo futuro potrebbero decisamente cambiare. Ed il motivo è fin troppo chiaro.

Domenico Berardi è sempre stato al centro dei desideri di moltissimi top club della Serie A che lo hanno puntato in più di una occasione. Anche se, alla fine dei conti, non se ne è fatto più nulla visto che ha voluto rimanere fortemente a Sassuolo. Adesso, però, qualcosa di diverso potrebbe accadere: il trasferimento in una big italiana è pronto a concretizzarsi.

Sassuolo, Berardi valuta l’addio: le ultime

Oltre ad Alessio Dionisi (il suo contratto è in scadenza e non è ancora stato rinnovato), anche il futuro di Domenico Berardi è a “rischio”. Non per una questione di contratto (il suo accordo scadrà il 30 giugno del 2027), ma per via del fatto che una squadra è fortemente interessata al suo acquisto. Non una qualunque visto che stiamo parlando dei campioni di Italia del Napoli.

Non è un mistero che De Laurentiis, in più di una occasione, lo abbia inserito nella lista dei desideri. Tanto è vero che ha pensato a lui come possibile erede di Lorenzo Insigne, ed invece il calabrese ha deciso di restare in Emilia-Romagna. Questa volta, però, il numero uno azzurro è pronto a presentare una offerta convincente per uno dei pupilli del ct Mancini e idolo della tifoseria emiliana: 30 milioni di euro.

Trattare con il Sassuolo non è assolutamente facile, ma allo stesso tempo il numero uno azzurro confida con i buoni rapporti con il dirigente Carnevali. Anche perché le novità potrebbero non essere finite qui. L’annuncio del suo possibile acquisto potrebbe arrivare subito dopo l’annunciazione del nuovo allenatore che prenderà il posto di mister Spalletti la prossima stagione.

Anche se, però, bisognerà fare presto visto che la concorrenza è alta. Tra le squadre interessate ci sono le due romane e le due milanesi, oltre alla Juventus che lo insegue da anni ma che non riesce mai a trovare un accordo per portarlo a Torino. Il Napoli vuole anticipare tutti, offrendogli la possibilità di giocare in una competizione che a lui manca: quella della Champions League.