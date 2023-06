Manuel Bortuzzo, confessione inaspettata: “Mi è successo da bambino”

Fino ad oggi Manuel Bortuzzo aveva svelato molti lati della sua vita, anche quella privata, ma non era mai andato così a fondo

Gli è servito molto tempo e anche un’esperienza in televisione al Grande Fratello Vip 6 per riordinare le idee. Perché tutti i piani di vita che aveva Manuel Bortuzzo sono stati spazzati via da quel colpo di pistola nel febbraio 2019.

Da lì ha dovuto ricominciare tutto praticamente da capo. Per tre anni il nuoto è rimasto un lontano ricordo, un mondo che gli aveva dato molto ma si è visto sottrarre all’improvviso. Proprio quando era vicino a coronare il suo sogno di andare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 le ha dovute seguire da spettatore.

Ma quei cinque cerchi sono rimasti impressi nella sua testa e adesso finalmente ha trovato un’altra via. Andrà alle Paralimpiadi di Parigi 2024 che si apriranno circa un mese dopo la fine dei Giochi e ha dimostrato di potercela fare.

Nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 a Berlino. Manuel che è sempre tesserato per le Fiamme Oro è riuscito anche in una piccola impresa. Ha nuotato per due volte sotto al record italiano dei 50 rana della SB4 che dal 2015 era detenuto da Efrem Morelli in 48”41. In semifinale per lui 47”75 e poi in finale 48”37.

Così ha dimostrato che la pausa forzata è finita e poco alla volta è pronto per riprendersi la vasca. Il prossimo passo è già vicino. A due mesi dai Mondiali Para Swimming in programma all’Aquatics Centre di Manchester, sono arrivate le convocazioni di Riccardo Vernole, dt azzurro. E tra i 24 azzurri in viaggio per l’Inghilterra ci sarà anche lui, a caccia delle sue prime medaglie iridate in carriera.

Manuel Bortuzzo, confessione inaspettata: il suo sogno non era diventare un grande nuotatore

Manuel Bortuzzo nuotatore, ieri come oggi, nessun dubbio. Ma in realtà non era questa la carriera che sognava quando era bambino. Perché la sua grande passione era un’altra fin da piccolo e in fondo, se lo guardiamo da vicino è anche facile da capire.

Il ragazzo è certamente abile al pianoforte, lo ha dimostrato diverse volte anche quando era nella Casa del Grande Fratello Vip. In realtà però gli sarebbe piaciuto diventare maestro in un’altra arte, che ha a che fare con il disegno.

Come ha confessato anche su Instagram nelle ultime ore, “volevo fare il tatuatore e guardavo con ammirazione chi era completamente tatuato. Dicevo di voler essere come loro un giorno e mia madre non era tra le più contente”. Per adesso si accontenta di essere stato ritratto sulla copertina di un importante magazine del settore e intanto ha prestato il suo corpo a chi lo fa come professione.

Mai pentito delle sue scelte, anche quando un anno fa ha deciso all’improvviso di chiudere la storia d’amore con Lulù Selassié deludendo tutti i fan che ci avevano creduto. In una recente intervista ha ammesso che da allora non si sono più sentiti, ma lui è ancora single e sta bene così.

Del loro amore ora parla anche Clarissa Selassié, la sorella più grande di Lulù. Interrogata dai suoi follower ha spiegato che lei non serba rancore e Manuel sarà sempre nel suo cuore. Per lei era come un fratello e quindi gli vorrà sempre bene.