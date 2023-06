Mourinho firma col top club: budget mostruoso

Il futuro di Mourinho sembra essere lontano da Roma: l’allenatore portoghese potrebbe finire in un altro club

La sconfitta ai rigori nella finale di Europa League contro il Siviglia fa stare ancora molto male il popolo romanista, che ha dovuto fare i conti con un altro ko dagli undici metri dopo quello del 1984 contro il Liverpool in finale di Coppa dei Campioni. Oltre alla possibilità di alzare il secondo trofeo europeo consecutivo dopo la Conference League vinta lo scorso anno a Tirana contro il Feyenoord, la Roma ha visto sfumare anche l’accesso ai gironi di Champions che avrebbe garantito introiti importanti per le casse giallorosse.

In molti se la sono presa con l’arbitro inglese Taylor per alcune scelte a dir poco discutibili che hanno penalizzato la Roma. Anche José Mourinho non le ha mandate a dire, prendendo di mira il direttore di gara nel post-partita: “Sembrava spagnolo“, ha detto lo Special One, che poi ha rincarato la dose nel tunnel che porta agli spogliatoi. “Sei una disgrazia“, ha detto l’ex allenatore di Inter e Real Madrid all’arbitro Taylor.

In questi giorni a Roma tiene banco proprio il discorso relativo al futuro di Mourinho. Malgrado la sconfitta bruciante di mercoledì sera, i tifosi giallorossi vorrebbero vedere ancora lo Special One sulla panchina della Roma. Da quando è arrivato Mou, il team di proprietà dei Friedkin ha raggiunto un’importante dimensione europea e i margini di crescita sembrano essere ancora molti.

Mourinho, la preoccupazione dei tifosi: lascia la Roma?

Tuttavia, come sanno bene i tifosi della Roma, il rapporto tra Mourinho e la proprietà americana non pare affatto esaltante. Il tecnico portoghese chiede più interventi sul mercato, in modo tale da avere una rosa competitiva su tutti i fronti. Garanzie che evidentemente lo Special One non riesce a ricevere, ed è per questo che il suo futuro appare oggi molto incerto.

“Voglio rimanere però io e i giocatori meritiamo di più“, ha detto Mou dopo la finale persa contro il Siviglia. Un chiaro messaggio alla società, tenendo conto del fatto che l’allenatore portoghese è corteggiato da uno dei principali big club europei.

Il Paris Saint-Germain, infatti, avrebbe avanzato una proposta davvero irrinunciabile all’allenatore lusitano. Nasser Al-Khelaifi metterebbe a disposizione di Mourinho un budget da 200 milioni di euro per migliorare ulteriormente una rosa già stellare. La corte del PSG sta spingendo Mourinho a dire addio alla Roma: molto presto la decisione per un tecnico che potrebbe volare a Parigi.