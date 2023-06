Verstappen, annuncio che fa paura: fa tremare i tifosi

Max Verstappen spaventa tutti con un annuncio che fa tremare i tifosi: può succedere realmente

Super Max Verstappen: quattro vittorie in sei gare, accompagnate da due secondi posti partendo dalla retrovie. Non è un campionato ‘normale’ quello che sta facendo il due volte campione del mondo, il pilota olandese sta letteralmente stracciando la concorrenza.

L’unico che può pensare di impensierirlo è Sergio Perez, suo compagno di scuderia, e vincitore degli altri due GP rimasti. Il messicano però è incappato anche in alcuni gravi errori che ne hanno compromesso le gare (ad esempio in qualifica a Monaco) e questo nella corsa al titolo pesa.

Così non sorprende che tra Verstappen e Perez il distacco in classifica sia già di 39 punti, mentre inutile guardare al gap con piloti che non sono al volante di una Red Bull. Il ‘vecchietto’ Alonso, comunque protagonista di un avvio di stagione convincente, ha ben 51 punti di distacco e non ha mai lottato realmente per vincere una gara.

Ecco questo è l’aspetto più ‘preoccupante’ per le rivali della scuderia austriaca: non poter provare neanche ad avvicinarsi alle monoposto di Verstappen e Perez. Una situazione che fa presagire un’annata ‘noiosa’ per la Formula 1 e in aggiunta arriva l’annuncio dell’olandese che fa tremare i tifosi.

Verstappen ne è convinto: può succedere davvero

Max Verstappen non è certo tipo che fa complimenti quando si tratta di lanciare messaggi agli avversari. Non lo ha fatto neanche questa volta, parlando di ciò che potrà succedere nel resto della stagione.

In particolare, il numero 1 al mondo ha risposto ad una domanda molto semplice: “Può la Red Bull vincere tutte le gare?“. Purtroppo per chi ama vedere Gp movimenti e appassionanti duelli per il titolo, la risposta è sotto gli occhi di tutti: può succedere. Lo ha detto lo stesso Verstappen: “Credo che possa accadere, anche se è improbabile – le sue dichiarazioni -. C’è sempre qualcosa che va storto, dei ritiri o altro. Come passo dico che può succedere, ma poi si possono commettere errori, si può essere sfortunati in qualifica”.

Il pensiero di Verstappen è condiviso un po’ da tutti, dentro e fuori il paddock. Ad esempio anche George Russell ha affermato che immaginare ventidue vittorie Red Bull non è fuori dalla realtà, pur aggiungendo anche lui che in F1 l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Devono sperare in un colpo di sfortuna le rivali degli austriaci per pensare di poter salire, almeno una volta in stagione, sul gradino più alto del podio.

Non certo il massimo della vita per uno sport che diventa spettacolare quando c’è battaglia diretta e duelli serrati. Quelli che in questa stagione per le prime posizioni non si sono mai visti.