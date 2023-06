Battaglia aperta tra Inter e Juve: il colpo arriva dal Chelsea

By

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi in sede di calciomercato con le due big che sono sullo stesso obiettivo per l’estate.

La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli e le squadre sono già concentrate sulle trattative di calciomercato che dovranno sistemare le rose in vista del prossimo campionato.

Un’annata diametralmente diversa quella di Inter e Juventus che però sono pronte a darsi battaglia sullo stesso obiettivo di mercato. I nerazzurri sono in attesa di giocare una delle partite più importanti della loro storia con l’obiettivo di alzare al cielo la quarta Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi intanto hanno però portato a casa Coppa Italia e Supercoppa italiana, centrando un posto tra le prime quattro. I bianconeri arrivano da una stagione con grandi delusioni che li ha visti penalizzati in campionato ed eliminati nelle coppe.

Calciomercato, sfida tra Inter e Juventus per lo stesso obiettivo

L’Inter e la Juventus sono pronte a sfidarsi in sede di mercato per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea che è in uscita dalla squadra londinese dopo un’annata difficile per tutti i Blues.

Il giocatore è pronto a salutare il Chelsea durante l’estate e, secondo quanto affermato da Todofichajes.com, Inter e Juventus sarebbero in pole per arrivare al giocatore. Classe 1999, il difensore è legato ai Blues da un contratto fino al giugno del 2028. Le due big italiane potrebbero quindi convincere la squadra allenata da Pochettino a lasciar partire il centrale in prestito con diritto di riscatto.

La partecipazione dell’Inter alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore determinante per la scelta di Chalobah per il proprio futuro, potendo scendere in campo nei palcoscenici più importanti. La mancata partecipazione alle coppe europee da parte del Chelsea porterà i londinesi a cedere molti giocatori durante la prossima estate considerato l’enorme numero di tesserati che alla fine di questa stagione torneranno a Londra dai prestiti.

Sia l’Inter che la Juventus dovranno rivedere molto il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. I nerazzurri saluteranno sicuramente Skriniar con D’Ambrosio e De Vrij che attendono di capire se ci sarà il prolungamento o meno con il club meneghino. In casa Juventus invece appare verso l’addio Daniele Rugani, mentre per Leonardo Bonucci sarà da capire se ci sarà un ultimo anno con la Juventus o vorrà provare un’esperienza all’estero.