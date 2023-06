Caos Red Bull, via un pilota: c’è già il sostituto

La Red Bull è l’assoluta dominatrice del Mondiale di F1 ma deve fronteggiare l’addio di un pilota. La scuderia di Horner sa già cosa fare

Il manager inglese è già pronto con il nome del sostituto per non lasciare nulla di intentato. L’idea è quella di continuare a dominare a lungo nel Circus, puntando sempre sui migliori.

Anche a Barcellona, dove il Circus è sbarcato in questo fine settimana, la Red Bull la sta facendo da padrone. Le monoposto di Sergio Perez e Max Verstappen sono perfettamente bilanciate e stanno facendo il vuoto. Il doppio titolo mondiale conquistato lo scorso anno è stato solo l’inizio di quello che sembra a tutti gli effetti un ciclo schiacciante. Dopo la lunga striscia di successi della Mercedes nell’era ibrida, ora c’è stato il cambio della guardia.

Verstappen dal canto suo ci sta mettendo veramente molto del talento sconfinato di cui dispone. In sei appuntamenti sin qui disputati nel 2023, la scuderia di Christian Hiorner ha portato a casa la bellezza di sei vittorie, di cui due ad opera di Sergio Perez.

Il problema però in tutto questo è la possibile bagarre che i due piloti possono ingenerare dentro lo stesso box.

Red Bull, Sergio Perez vicino all’addio: il suo sostituto può essere Oscar Piastri

Dopo il Gran Premio dell’Azerbaijan, Perez era davvero attaccato a Max e consapevole di potersi giocare qualcosa di importante. In realtà poi l’occasione di essere veramente testa a testa non c’è mai stato in due anni e a quanto pare non è una cosa ricercata.

In vista del prossimo campionato le cose a fianco di Max Verstappen potrebbero però cambiare. Si perché proprio Horner vorrebbe ingaggiare un nuovo profilo al posto del messicano.

Un giovane che sia ambizioso ma consapevole del ruolo che lo aspetta all’interno della pit-lane. “Le lattine energetiche” lo hanno già individuato in Oscar Piastri. Il talento australiano si sta ben comportando con la McLaren, considerando che è pur sempre all’esordio in F1.

Il 21eene di Melbourne viene già dipinto come un predestinato e può esaltarsi al meglio magari al fianco di un “mostro” come Verstappen. D’altronde un punto di riferimento come l’olandese non può non essere propedeutico ad una vera crescita. Sulle colonne di ElNational.cat si parla di un Horner molto colpito dal talento del classe 2001 e con la scadenza di Perez al termine del 2023, avrebbe già scelto chi ingaggiare.