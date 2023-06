Serie B, la finale playoff sarà Cagliari-Bari

Alla fine la rimonta di martedì sera è bastata al Cagliari per arrivare in finale playoff. I sardi ieri sera hanno mantenuto lo 0-0 al Tardini, rischiando più volte di vincere anche la gara di ritorno. Ora tra i rossoblù e il ritorno immediato in Serie A c’è solo il Bari. Per gli avversari del Cagliari, il Parma di Fabio Pecchia rimane la buona stagione, troppo poco però per sognare davvero la Serie A.

CAGLIARI, ORA PUOI SOGNARE

Una stagione travagliata, l’ennesimo esonero di un allenatore a stagione appena cominciata e una classifica deficitaria rispetto alle attese dopo il girone di ritorno. Invece, la speranza del Cagliari è ancora accesa, accesissima e la soluzione i sardi l’hanno trovata in Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino ha rivoltato la squadra dandole un’anima. E dopo l’andata il Cagliari, quest’anima l’ha messa in mostra anche ieri sera. Al Tardini, contro il Parma, i rossoblù hanno resistito all’assalto degli emiliani e hanno risposto colpo su colpo. E così ha raggiunto la Finale ai danni del Parma, deluso.

PARMA, DELUSIONE COCENTE

La squadra di Fabio Pecchia conclude con una grande delusione la stagione. Dopo la stagione precedente, il Parma ha provato a voltare pagina ripartendo dalle certezze come Buffon e prendendo in panchina proprio Pecchia, esperto in promozioni. Eppure i crociati non sono mai riusciti ad essere veramente in lotta per la promozione diretta. L’approdo ai playoff con il quarto posto aveva probabilmente illuso l’ambiente, che comunque credeva fortemente in questa promozione. Ci credeva soprattutto Gigi Buffon che ieri è scoppiato in lacrime dopo il triplice fischio finale perché questa nuova delusione potrebbe portarlo a decidere di smettere col calcio giocato. D’altronde, il contratto fino al 2024 firmato un anno fa era finalizzato a giocare in Serie A col Parma.

SEGNO DEL DESTINO?

La finale playoff che deciderà l’ultima promossa in Serie A sarò quindi tra il Cagliari e il Bari. L’andata si giocherà domenica sera alle 20:30 alla Unipol Domul di Cagliari. Il ritorno, che decreterà la terza promossa nella massima serie, sarà domenica 11 sempre alle 20:30 al San Nicola. Il Cagliari, essendo arrivato 5° nella stagione regolare dovrà per forza vincere la doppia sfida. Il Bari, invece, avendo concluso la stagione al 3° posto, dovrà semplicemente limitarsi al pareggio nel computo totale, così come ha già fatto nella semifinale con il Sudtirol.

Il Cagliari però vede i segnali del destino volgere dalla sua parte. Nel 2016, l’ultima promozione dei rossoblù (in quell’occasione diretta) avvenne proprio in virtù del successo al San Nicola 0-3. Era ovviamente un altro Cagliari e un altro Bari, ma la speranza in casa Cagliari è che la storia possa ripetersi.