Skriniar, scelto il sostituto: 3 top player in lista

Milan Skriniar si appresta a lasciare l’Inter al termine della stagione per passare al PSG, i nerazzurri hanno scelto il sostituto.

Tornato a disposizione di Simone Inzaghi in questi giorni, Milan Skriniar lavora per andare in panchina nella finale di Istanbul contro il Manchester City.

Un’alternativa importante per la difesa di Simone Inzaghi in vista dell’ultimo atto della Champions League con lo slovacco che però saluterà subito i propri compagni. Dal primo di luglio infatti l’ex Sampdoria si trasferirà ufficialmente al PSG con il quale ha trovato l’accordo già da inizio anno. Mentre la squadra prepara la partita più importante della stagione, la società lavora sul mercato. La dirigenza dell’Inter è però pronta a chiudere un colpo per sostituire il centrale andando a mettere a segno un importante regalo per Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, tre nomi per sostituire Skriniar

Sono ben tre i nomi che circolano attorno alla squadra nerazzurra in queste ore. Tutti giocatori di altissimo livello e non è da escludere che Giuseppe Marotta possa provare a portarne due in nerazzurro.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Nacho del Real Madrid che fa fatica a trovare spazio. 33 anni e con il contratto in scadenza, rappresenterebbe un colpo di esperienza e dai costi limitati. Piace molto anche Pavard del Bayern Monaco. Il francese non ha trovato molto spazio nella squadra bavarese ed è accostato ai nerazzurri da tempo anche se le sirene che arrivano dalla Premier League potrebbero rappresentare un difficile ostacolo da superare.

Il nome che maggiormente scalda i cuori dei tifosi nerazzurri è quello di Giorgio Scalvini. Classe 2003 è un perno dell’Atalanta ormai da tempo ed è in pianta stabile nella nazionale italiana. L’Inter ha ammesso di essere interessata al giocatore che potrebbe quindi salutare la squadra di Gasperini durante l’estate per provare il salto in una big assoluta del nostro campionato. Il prezzo però non è così accessibile con i bergamaschi che chiedono circa 40 milioni di euro.

I nerazzurri dovranno poi riscattare Acerbi dalla Lazio con De Vrij che è in scadenza ed al momento c’è ancora distanza per prolungare con il club meneghino. Possibile l’addio di D’Ambrosio che, come l’olandese è in scadenza con la squadra allenata da Simone Inzaghi. Un intero reparto quindi da rivedere per la squadra nerazzurra che dovrà intervenire in maniera netta sul mercato durante l’estate.