Colpo di scena Vlahovic, tradimento a sorpresa in Serie A

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus e restare in Serie A, nel calciomercato estivo può andare in scena un’incredibile trattativa

Dusan Vlahovic è pronto a dire addio ai bianconeri: non ha avuto nemmeno la possibilità di salutare i tifosi per la mancata convocazione contro l’Udinese. La Juventus deve vendere, può esser giunto il momento di un clamoroso “tradimento” per i tifosi.

Il calciomercato della Juventus vedrà partire uno dei big, ci sarà un sacrificio necessario per il bilancio societario. Il maggiore indiziato, per età e costo di cartellino, è senza dubbio Dusan Vlahovic, con l’attaccante serbo che potrebbe essere pronto a lasciare la squadra bianconera.

Il centravanti in una stagione e mezza non si è mai imposto definitivamente, un po’ per le tante pressioni e un po’ anche per qualche ostacolo di troppo. Il rapporto con Max Allegri non è mai decollato, il gioco del serbo è stato penalizzato dal lavoro di copertura e proprio per questo potrebbe accettare un’altra meta in Serie A, qualora se ne presentassero le circostanze.

Vlahovic cambia big in Serie A, le ultime

Vlahovic ha mercato, questo aspetto è da considerare per i bianconeri, che lo pagarono dalla Fiorentina una settantina di milioni di euro: un investimento che potrebbe essere quanto meno pareggiato da una prossima offerta. Le grandi squadre europee hanno sondato il terreno, ma c’è un’opzione italiana che potrebbe emergere a sorpresa, spiazzando così la concorrenza.

Non è da escludere del tutto la strada che porterebbe Dusan Vlahovic al Milan come prossimo centravanti rossonero per la squadra di Stefano Pioli e compagno di reparto di Rafael Leao.

Il rinnovo del portoghese è stata la prima mossa importante per la società rossonera, che sogna un attaccante di pari livello da affiancargli. Olivier Giroud è un po’ avanti con gli anni, servirà un centravanti di prospettiva e che sappia dare continuità al gioco offensivo. Vlahovic sarebbe l’ideale per il Milan: piace da sempre al duo Maldini e Massara, ma ci sono degli ostacoli di non poco conto da considerare.

Il costo del cartellino rimane proibitivo, con la Juventus vuole cederlo al migliore offerente e il Bayern Monaco avrebbe già offerto 50 milioni contro i 70-80 che richiedono i bianconeri. A queste cifre, il Milan è già tagliato fuori, soprattutto se non ci sarebbero formule rateali o modalità di scambio.

I rossoneri hanno pochi talenti da poter offrire per abbassare la cifra, l’idea rimane tale almeno per il momento. Fermo restando come il calciomercato rimanga sempre imprevedibile sino all’ultimo giorno e come già in passato ci fu un’operazione Higuain che sembrava impossibile da realizzare tra i due club.