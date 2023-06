Federica Pellegrini, se il silenzio ha l’Oro in bocca: “Potresti tacere”

Federica Pellegrini è destinata a far parlare di sé: negli ultimi giorni c’è una nuova polemica che vede protagonista la campionessa olimpica

La nuotatrice dei record impossibili è nel mirino, c’è una vicenda che rischia ora di prendere il sopravvento. Una situazione da prendere con le molle, considerando anche il carattere spesso fumantino di Federica Pellegrini.

Resta sempre al centro dell’attenzione, anche quando ne farebbe volentieri a meno. Federica Pellegrini è ormai uno dei personaggi più seguiti d’Italia anche al di là dell’aspetto sportivo, entrando pienamente nelle pagine del gossip ed entrando sempre più nelle case degli italiani.

Lo ha fatto con la sua biografia, diventata il caso letterario dell’anno. In “Oro” sono state tante le confessioni della Pellegrini spoilerate anzitempo, che hanno diviso il pubblico in due e facendo crescere la curiosità intorno al libro. Un’opera che ha messo a nudo anche il privato della campionessa, andando così a dividere l’opinione dei fan e a separare il mondo della critica.

Federica Pellegrini, una dura critica sul libro

La campionessa ha svelato molti dettagli della sua vita privata e anche quanto è successo sulla vita amorosa. Il triangolo Pellegrini-Marin-Magnini ha rappresentato la parte più scabrosa del libro o quasi, di certo le rivelazioni su quanto accade all’epoca hanno incuriosito, e non poco, andando a rivelare dettagli poco conosciuti. Una biografia che non è piaciuta a una parte del pubblico femminile: quanto rivelato da una rivista del settore lascia spazio alle discussioni.

L’analisi di IoDonna con Antonella Baccaro diventa così un motivo in più per valutare l’opera letteraria di Federica Pellegrini, capace come poche di creare dibattito su ogni scelta. La stroncatura della rivista è netta, ironizzando anche con le prose del passato: “Cose che neanche Shakespeare – sul portale web del settimanale arriva la critica – cose che andrebbero riposte in quella scatola dei ricordi da nascondere idealmente sotto al letto”.

Una bocciatura netta, per tanti lettori ha forse rivelato fin troppo nella sua biografia e molti passaggi potevano essere risparmiati. Non ne escono benissimo Luca Marin e Filippo Magnini, così come nemmeno la federazione che è stata in grande difficoltà nel celare la scenata che andò in scena quando Marin si accorse della storia tra la Pellegrini e Magnini.

La biografia continua a far discutere in questi giorni, sembra aver messo quasi in secondo piano la partecipazione a “Pechino Express” con il suo attuale compagno Matteo Giunta.