Juve beffata, c’è l’offerta: irrompe Simeone

La stagione è finita ufficialmente e in Serie A è tempo di pensare al calciomercato. Tutte le big sono in allerta.

Con la fine del campionato inizia ufficialmente il calciomercato, il periodo più caldo dell’anno (e non solo per le temperature). Le squadre intensificheranno i contatti per le trattative e rinforzarsi sul calciomercato.

Una delle squadre che più potrebbe intervenire il calciomercato è la Juve di Massimiliano Allegri. Il club bianconero arriva da un’annata fallimentare e la società è consapevole che bisognerà intervenire e provare a rinforzare la rosa, ovviamente senza importanti esborsi. L’assenza di Champions si farà sentire e la società dovrà provare a rinforzarsi con colpi low cost e trattative fantasiose. Da questo punto sarà fondamentale il calciomercato dei parametri zero dove spesso le big provano ad attingere.

Uno dei calciatori più interessanti da questo punto di vista è l’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha. L’ala ivoriana ha il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno e sono diverse le big italiane ed europee sulle sue tracce. Il club inglese vorrebbe blindare il suo gioiello, un calciatore che ha disputato oltre 400 presenze con la maglia del Palace e che ha fatto la storia di questo club. La concorrenza però è spietata.

Juve, è sfida per il gioiello Zaha

Nell’ultima stagione infortuni e situazione contrattuale hanno condizionato le sue prestazioni, ma Zaha ha collezionato comunque 17 presenze e 6 reti in campionato. Ora Wilfried ha molto mercato e nello specifico in Italia Juve e Roma sognano il colpo low cost con un giocatore di caratura internazionale. Nelle ultime ore una big europea sarebbe però piombata con insistenza sul calciatore. Il giocatore è finito infatti nel mirino dell’Atletico Madrid con il Cholo Simeone che gradirebbe l’innesto di Zaha in rosa, un rinforzo di qualità e quantità però il suo reparto offensivo. A riportarlo è il giornalista Ekrem Konur.

Folta concorrenza e la Juve che rischia quindi di veder sfumare uno dei suoi principali obiettivi di calciomercato. Zaha ha 31 anni e ovviamente uno dei suoi sogni è giocare la Champions League, il club bianconero quest’anno non partecipa e questa situazione potrebbe condizionare non poco le trattative. Zaha sogna la Champions e Simeone potrebbe regalarla, per buona pace della Juve che vedrebbe iniziare il suo mercato nel peggiore dei modi.

Il mercato è appena cominciato, la Juve è già al lavoro e comunque vada l’obiettivo è rinforzare alcuni reparti e tra questi c’è l’attacco. Il futuro di Milik e Vlahovic appare in forte bilico e la società lavora a suoi eventuali sostituti.