Matteo Berrettini, terribile notizia per i tifosi: cosa sta succedendo

Il 2023 fino ad oggi è stato deludente per Matteo Berrettini, ma le pessime notizie per lui e i tifosi non sono ancora finite

La spedizione azzurra al Roland Garros ha fatto sognare solo per una settimana anche se le ultime speranze si sono arenate sullo scoglio degli ottavi di finale. Jannik Sinner aveva già salutato, Matteo Berrettini nemmeno c’era e così il tennis italiano di punta vive un momento di crisi inatteso e senza soluzioni.

In realtà sono situazioni differenti, perché almeno il campione bolzanino in questa stagione è riuscito a giocare con regolarità. Così tra febbraio e aprile ha anche dimostrato di poter realmente puntare ad un posto tra i primi cinque al mondo.

Molto diversa invece è la situazione di Berrettini che da inizio anno ha fatto parlare di sé; non per colpa sua, solo per la storia con Melissa Satta. Il resto è praticamente da dimenticare: fuori al primo turno degli Australian Open contro Andy Murray ed eliminato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco contro Holger Rune.

Poi lo stop al secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Miami. Infine il nuovo ritiro negli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo contro Rune di nuovo per problemi fisici e una pausa che dura ancora oggi.

Quindi per il secondo anno di fila la primavera per lui si conferma stagione maledetta. Nel 2022 era stato operato alla mano, rientrando solo ad inizio estate quando era cominciata la stagione sull’erba. Sarà così anche adesso, con molte incognite in più perché il suo fisico non gli sta concedendo tregua.

Matteo Berrettini, terribile notizia: sta per succedere e nessuno sa come andrà a finire

I programmi di Matteo sono chiari, anche se lui per primo aspetta di vedere come risponderà il suo fisico. Farà rientro nell’ATP 250 di Stoccarda, dal 12 al 18 giugno sull’erba tedesca, il torno che vinse lo scorso anno rilanciandosi.

La settimana successiva poi volerà a Londra per l’ATP 500 del Queen’s, torneo che nel 2021 e 2022 porta il suo nome. Due anni fa era anche arrivato alla finale di Wimbledon, battuto solo da Djokovic mentre 12 mesi fa non si era nemmeno presentato in campo per lo Slam, battuto dal Covid.

Quello di Londra nel Cinch Championships, come si chiama quest’anno il Queen’s per ragioni di sponsor, sarà un bel banco di prova. In tabellone infatti ci sono Carlos Alcaraz, Holger Rune e Taylor Fritz tra i primi 10 al mondo. Ma anche Frances Tiafoe. Cameron Norrie, Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, tutti al momento con una classifica ATP migliore di Berrettini.

Proprio qui sta il grande problema. Perché fino ad oggi non ha perso quasi nulla, avendo saltato la stagione sulla terra come un anno fa. Ma le due vittorie a Stoccarda e Londra devono essere difese, perché il rischio è quello di precipitare in una classifica che oggi lo vede al numero 21.

Il prossimo aggiornamento arriverà solo lunedì 12 giugno, alla fine del Roland Garros. Ora però è tutto nelle mani e nella testa di Matteo che ha bisogno di dare alcune risposte.