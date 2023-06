Valentina Vignali fa impazzire i fan: è uno spettacolo anche al palazzetto

Valentina Vignali è di nuovo super e i fan non credono ai loro occhi: la riminese col vestitino strettissimo è da sballo

Cestista, modella ed influencer, ma soprattutto una donna stupenda. Tutto ciò racchiude in sé una sola persona, la fantastica riminese, Valentina Vignali. Eleganza, classe, ma anche tanto sex appeal, ed ogni giorno è capace di conquistare nuovi cuori. I suoi fan ormai non si contano più e lei è sempre pazzesca.

La pallacanestro come più grande amore, con tanto di almeno due tatuaggi sulla pelle, ad essa dedicati. Uno parla davvero chiaro e dice: “Ball don’t lie”. Il pallone non mente, forse a differenza di alcune persone, il significato nascosto della frase lo conosce solo Valentina ma in effetti su questo, non si può darle torto.

E se la palla di bugie non ne dice, allora la bellissima romagnola è anche un’ottima tiratrice, perché spesso nelle sue stories abbiamo notato che rilascio e conclusione non sono per niente male. Però la Vignali ha deciso di ritirarsi da poco, seppur ancora giovane. La classe ’91 forse avrà sempre meno tempo per lo sport, visto che da modella è sempre più richiesta e viaggia in giro per il mondo con la sua bellezza unica. Per esempio, negli ultimi anni è stata testimonial per Everlast, Tissot, Head & Shoulders, Victoria’s Secret.

Valentina Vignali da impazzire: sempre uno spettacolo

Ma la stupenda trentaduenne, non ha mai rinunciato alla sua vita parallela, arrivando peraltro tra le finaliste di Miss Italia nel 2010. In tanti non lo sanno, ma la pazzesca ex cestista ha anche realizzato due calendari. Uno nel 2013 per Playboy, l’altro nel 2014 con GQ. Fonte inesauribile di energia, intanto ha trovato anche il tempo per scrivere un libro: Forti come noi. E sapete per cos’altro ha trovato il tempo? Per arrivare a quota 2,6 milioni di follower Instagram.

Ovviamente, a tantissimi è anche molto simpatica, visto che dalle sue storie spesso lascia trasparire la semplicità e la voglia di scherzare, ma a dirla tutta, tantissimi fan sono ormai innamorati di lei. Certo, con quel viso stupendo ed un corpo mozzafiato, è difficile voler rinunciare ai suoi post. Parliamo pur sempre di misure come 90-62-95, non roba da poco.

Le stesse, che la meravigliosa influencer ha messo in mostra ancora una volta, nel suo ultimo post su Instagram. Eccola infatti, in un’arena di basket, pronta a seguire la WNBA. L’italiana incanta l’intero palazzetto, con una fascia strettissima che sembra non riuscire più a contenere il generoso lato A, tutto da ammirare. Ed i follower restano ancora una volta di stucco.

I fan sono impazziti tra una pioggia di like e di commenti di grande apprezzamento per Valentina Vignali, che conferma una forma invidiabile.