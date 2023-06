Juve, ribaltone improvviso: cambiano i piani del club

Juve il ribaltone che non ti aspetti. Pronti, via il mercato dei bianconeri potrebbe già avere un primo, inaspettato scossone. Quale?

La Juventus attende l’ultimo verdetto. Tra non molto la UEFA dovrà pronunciare il suo giudizio sull’operato della società bianconera.

E’ probabile che il massimo organismo calcistico europeo sentenzi una squalifica di un anno da tutte le competizioni europee. Il passo indietro appena effettuato dalla società torinese e reso noto attraverso un comunicato ondivago, dove il non detto è stato più rilevante di quanto espresso realmente, può senza dubbio agevolare la trattativa Juve-UEFA per un graduale ritorno alla normalità dei rapporti dopo lo tsunami della Superlega. Il passo indietro della Juventus, agli occhi della UEFA, probabilmente non basterà per evitare lo stop europeo e il conseguente divieto di partecipare alla prossima Conference League.

Se sarà così la Juventus potrà saldare “subito” il conto con la federazione europea. Intanto, però, in zona Continassa sono iniziate le grandi manovre di mercato. Le operazioni in uscita avranno la priorità in questa prima fase, in attesa poi che giunga il sospiratissimo annuncio del nuovo direttore sportivo. In queste ore, però, la Juventus si sta concentrando su una quasi disperata operazione-recupero che riguarda Adrien Rabiot.

Juve, il ribaltone che non ti aspetti: la situazione Rabiot

Nella stagione più complicata per la Juventus ha dato il meglio di sé. Adrien Rabiot, è stato di gran lunga il miglior giocatore della squadra di Allegri.

48 partite disputate. 11 reti, 6 assist, questi i numeri stagionali del nazionale francese. Cifre importanti che lo hanno fatto diventare una delle pedine imprescindibili di Massimiliano Allegri. Il talento di Saint-Maurice ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sembrava ormai un giocatore perduto per la Juventus.

I dirigenti bianconeri stanno provando l’impresa quasi impossibile, tentare di trattenere Adrien Rabiot. La proposta bianconera parla di un rinnovo alle medesime condizioni dell’attuale, ovvero 7 milioni di euro netti annui, il massimo consentito dal tetto salariale della Juve.

Questo non impedirebbe, eventualmente, un ulteriore prolungamento, durante il corso dell’anno. Il giocatore, secondo fonti vicine alla società bianconera, non ha chiuso la porta a tale ipotesi. A Torino si trova bene e mai come ora è al centro del progetto tecnico della Juventus.

Ma occorrerà convincere soprattutto mamma Veronique, implacabile agente di suo figlio Adrien, dal momento che è fermamente convinta di poter strappare altrove un ingaggio a doppia cifra. Il giocatore francese si è preso qualche giorno per le giuste, ed opportune, valutazioni. La Juventus ci prova, dal momento che il gioco vale la candela. E se fosse proprio Adrien Rabiot il primo acquisto della Juventus in vista della prossima stagione?