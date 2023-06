Mancini porta gli azzurri in Sardegna: chi c’è al pre-ritiro

Tempo di tornare in campo per la Nazionale di Roberto Mancini che tra poco sfiderà la Spagna in Nations League

Periodo particolarmente ricco di impegni per la Nazionale e le sue giovanili. In questo momento la rappresentativa Under 20 è infatti impegnata in Argentina per i Mondiali di categoria mettendo insieme un ottimo cammino.

Dopodiché, a partire dal 21 giugno, per la Nazionale sarà anche tempo di prendere parte agli Europei Under 21. Girone difficile per azzurri che saranno avversari di Francia, Norvegia e Svizzera. Tra un torneo e l’altro sarà anche tempo di scendere in campo per la Nazionale maggiore. Gli uomini del commissario tecnico Roberto Mancini saranno chiamati a giocare in Nations League.

Spazio dunque anche in questo caso alle semifinali della manifestazione che vedranno i campioni d’Europa in carica misurarsi con la sempre temibile Spagna. L’appuntamento è fissato per il 15, mentre il giorno prima si sfideranno anche Olanda e Croazia. le due vincenti si affronteranno poi in finale.

Italia, testa alla Nations League: gli azzurri si allenano in Sardegna

In attesa di tornare protagonisti in campo, gli azzurri si sono concessi un ritiro niente male in terra sarda. Probabilmente una delle località migliori da visitare in questo preciso periodo dell’anno. Tra mare, spiaggia e un po’ di relax, la Nazionale ha già iniziato a mettersi al lavoro in vista della tanto attesa sfida. Centrare la finale sarebbe un bel traguardo per l’Italia che ha assistito agli ultimi Mondiali solo da spettatrice.

Tappa al Forte Village Resort dunque pe gli uomini di Mancini che stanno cercando di preparare al meglio la sfida con le Furie Rosse. Il pre-ritiro è quindi cominciato ufficialmente, già diversi giocatori si sono messi a disposizione del commissario tecnico con l’obiettivo di fare bella figura sul rettangolo di gioco. Tra i primi ad accompagnare il CT a bordo del volo Ita Airways che ha visto gli azzurri atterrare in Sardegna non sono mancati i campioni d’Italia con il Napoli Giovanni di Lorenzo e Giacomo Raspadori.

Insieme a loro presenti anche i due capitolini Mattia Zaccagni e Bryan Cristante. Tra i veterani del mister si sono visti anche Gianluigi Donnarumma e Leonardo Bonucci. Confermato anche l’italoargentino Mateo Retegui, tra i più fotografati, che sembra avere tutte le intenzioni di blindare il proprio posto. Nei prossimi giorni il lavoro si intensificherà per tutti.