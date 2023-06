Federica Pellegrini in costume, la foto su Instagram scatena i commenti dei fan

Federica Pellegrini ha conquistato l’attenzione dei suoi fan grazie all’ultimo post condiviso sul proprio profilo Instagram.

Terminata la sua carriera sportiva nel 2021, Federica Pellegrini si sta concentrando su altri progetti ma non dimentica di certo la vasca, suo grande amore.

Federica Pellegrini è stata una delle nuotatrici più forti di tutti i tempi con la classe 1988 che ha terminato la sua carriera nel 2021 concentrandosi poi sulla propria vita privata ed altri aspetti professionali. La ragazza infatti è convolata a nozze con Matteo Giunta, compagno ed allenatore e si è dedicata ai progetti televisivi da Italia’s Got Talent a Pechino Express vissuto proprio in coppia con suo marito.

Federica Pellegrini attira l’attenzione dei suoi fan su Instagram

La ragazza non manca di rimanere in contatto con i suoi tifosi mostrando scene di vita quotidiana attraverso i social ed in particolare Instagram. Nelle ultime ore ha condiviso uno scatto che la vede in costume a bordo piscina mostrando un fisico in grandissima forma.

L’ultima foto condivisa dalla Pellegrini la vede a bordo piscina in costume intero nel centro sportivo di Livigno con tanto di simbolo del Coni in bella vista. L’attenzione dei fan della ragazza è stata però catturata dalla forma fisica della bella Federica che ha lasciato tutti senza parole per la sua bellezza. C’è anche chi però si è divertito a fare delle battute tra i commenti sfruttando la prospettiva della foto che ha messo in risalto un dettaglio.

La foto della Pellegrini sdraiata ha infatti dato la sensazione di un piede molto lungo con alcuni fan che si sono scatenati con battute sul post. “Ma che numero hai di piede? Il 50?” oppure: “Per forza vai così forte hai le pinne naturali! Top!”. Uno scatto che dà la sensazione di piedi molto lunghi per l’ex nuotatrice che nei giorni scorsi per qualche momento ha fatto sognare i propri tifosi su un possibile ritorno in acqua in vista delle Olimpiadi del 2024.

Matteo Giunta, suo marito ed allenatore, ha condiviso un video nel quale parla con sua moglie appena uscita dalla piscina per una sessione di allenamento. “Un allenamento in vista di Parigi 2024” ha affermato il tecnico della Pellegrini con fare scherzoso ma che ha acceso le fantasie di diversi fan, pronti a spingere la ragazza di Mirano verso un’impresa che avrebbe dell’incredibile.