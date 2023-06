La Juve deve svegliarsi: offerta ufficiale

L’offerta appena arrivata per un calciatore fa tremare la Juventus, che rischia di rimanere spiazzata

La stagione della Juventus, senza dubbio una delle più complicate della storia bianconera, si è ufficialmente conclusa domenica scorsa con il successo di Udine, ininfluente ai fini della classifica. Gli uomini di Allegri hanno infatti chiuso al settimo posto, complice la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze.

La Juve è pertanto qualificata alla Conference League, in attesa delle decisioni della UEFA che potrebbe escludere Madama dalle competizioni europee proprio a causa delle vicende extra campo.

All’interno del mondo Juve regna un clima di incertezza. I bianconeri non sanno ancora se saranno in Europa o meno e anche la situazione riguardante dirigenza e allenatore non sembra affatto definita. Da qualche settimana si parla di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Allo stesso modo non si può ancora affermare con certezza che Allegri sarà sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione, nonostante i due anni di contratto che ancora legano il tecnico toscano alla Signora. Questo stallo rischia di provocare solo danni, dato che le concorrenti si stanno già muovendo sul mercato per rafforzarsi. Madama rischia di rimanere indietro e di vedere sfumare alcuni degli obiettivi individuati per garantire ad Allegri (o a chi lo sostituirà) una rosa competitiva.

Sfuma l’obiettivo Juve: arriva l’offerta per Pau Torres

Tra questi c’è Pau Torres, difensore del Villarreal e vecchio pallino della Juventus. I bianconeri seguono da tempo il centrale del ‘Sottomarino giallo’ e l’imminente mercato estivo poteva rappresentare un’ottima occasione per presentare un’offerta concreta.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Football Insider sembra che un club di Premier League si sia fatto avanti per Pau Torres proponendo già un’offerta al Villarreal. Si tratta dell’Aston Villa, che ha centrato uno splendido settimo posto in Premier League riuscendo a qualificarsi per la prossima Conference League.

Molto del merito va a Unai Emery, che ha preso i Villans in una posizione di classifica molto complicata e li ha fatti salire sempre più su, guadagnando posizioni su posizioni, fino al settimo posto. Ora l’Aston Villa vuole rafforzare ulteriormente il proprio organico aggiungendo una pedina di spessore come Pau Torres, che ha avuto come allenatore al Villarreal proprio Emery.

La destinazione è pertanto molto gradita al giocatore, che vedrà scadere il suo contratto con il club spagnolo nel 2024. Anche Tottenham e Manchester United seguono attentamente il difensore centrale, ma l’Aston Villa ha già un discorso avviato. La clausola rescissoria è di 50 milioni di euro, ma si può provare a chiudere anche a 40.