“Sinner deve farlo”, non c’è alternativa: solo così può riuscirci

Jannik Sinner si appresta a tornare in campo dopo la deludente eliminazione al Roland Garros. Una leggenda del Tennis gli dà un consiglio importante

Un’eliminazione deludente e inaspettata quella di Jannik Sinner al Roland Garros. La sconfitta con il tedesco Altmaier, maturata al termine di un match intensissimo durato cinque ore e cinque set, ha gettato nello sconforto coloro che si aspettavano un cammino migliore per Jannik nello Slam parigino.

Le premesse, del resto, c’erano tutto. Dopo una primavera da protagonista con le due semifinali raggiunte a Indian Wells e Montecarlo e la finale di Miami, Sinner era uno dei potenziali favoriti al Roland Garros, specie dopo l’eliminazione immediata di Medvedev che ha privato la sua parte di tabellone della testa di serie più accreditata.

E, invece, proprio quando si erano create le premesse per arrivare quantomeno alla seconda settimana del torneo, Sinner ha mancato una vittoria che, almeno sulla carta, sembrava alla portata.

Sinner, John McEnroe gli dà un consiglio importante

Come spesso accade in questi casi, immediatamente dopo un ko inaspettato, non mancano i pareri di coloro che il tennis lo commentano e sono a stretto contatto con i protagonisti.

John McEnroe, presente al Roland Garros come commentatore per Eurosport insieme a Mats Wilander e Alex Corretja, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul momento di Sinner, dandogli un consiglio da seguire. “Sinner è un ottimo giocatore ma c’è tanta pressione su di lui – ha spiegato il leggendario campione americano nelle dichiarazioni riprese da Tennisworlditalia – Fisicamente deve migliorare ma deve essere anche più aggressivo.”

E qui McEnroe gli propone di cambiare strategia. “Deve staccarsi dalla linea di fondo“, questo il consiglio per Jannik in linea, peraltro, con quanto auspicato da Paolo Bertolucci, il quale in un editoriale sulla Gazzetta dello Sport ha evidenziato l’incapacità dell’azzurro di trovare alternative al suo gioco che consiste essenzialmente nella spinta da fondo campo.

Vedremo se Sinner seguirà queste indicazioni. Archiviata la delusione dell’eliminazione al Roland Garros, Jannik tornerà in campo già la prossima settimana nel primo torneo su erba di preparazione a Wimbledon. L’azzurro usufruirà infatti della wild card concessa dagli organizzatori dell’Atp 250 di Hertogenbosch, in Olanda.

Successivamente dal 19 giugno, Sinner sarà in campo per la prima volta all’Atp di Halle. Li incontrerà Roger Federer, invitato dagli organizzatori per le celebrazioni del trentennale del torneo tedesco. Ad Halle ci saranno anche Musetti e Sonego.