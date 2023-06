Tennis, maglietta bagnata e lato B da urlo: Instagram su di giri

La maglietta bagnata di questa icona dei social ha fatto impazzire di gioia tutti i seguaci. Ecco il motivo di così tanta gioia da parte dei fan

Il tennis è uno sport che nasce con uno scopo preciso: mettere gli atleti alla prova in un duello a colpi di racchette. Vinceranno coloro che saranno più potenti, più precisi e soprattutto più costanti. Con queste premesse, uno sport del genere non poteva che entrare nel cuore di milioni su milioni di persone. E così è stato. Ma quando ci si mette anche l’estetica, il risultato non può che essere eccezionale su tutti i fronti…

Sono tutti a conoscenza del percorso svolto ai massimi livelli da Grigor Dimitrov, tennista bulgaro classe 1991. Il giocatore è noto a tutto il pubblico per via dei suoi innumerevoli successi sul terreno di gioco, ma anche per via della sua meravigliosa compagna di vita. Nel corso della sua carriera da juniores è stato per un bel periodo il migliore al mondo. Poi, divenuto professionista in età adulta, il gap con i colleghi si è notevolmente ridotto. Questo non gli ha comunque impedito di mantenersi su alti livelli.

Una delle sue ex consorti, figlia di un miliardario russo stando a ciò che si legge dalla cronaca, si può dire che faccia parte dei suoi tanti successi ottenuti fuori dallo sport. La sua compagna attuale è Madalina Diana Ghenea. Dalle foto su Instagram è uno spettacolo, e conoscendo i gusti del giovane tennista non poteva che essere altrimenti. Si tratta di una modella piuttosto in voga e con seguito in grande espansione. I fan del professionista la adorano già, e sperano di vederla sempre più spesso.

Dimitrov si gode la sua consorte: che fisico!

La compagna di vita di Dimitrov è uno spettacolo a dir poco clamoroso. Per il tennista nato nel 1991 avere a che fare ogni giorno con un corpo così sinuoso deve essere una fortuna a cui quasi nessuno può accedere, ma che farebbe carte false per potersi anche solo avvicinare. I tanti like e commenti positivi in suo favore giustificano i toni utilizzati.

Un costume blu sotto una cascata d’acqua presumibilmente ghiacciata, per combattere il caldo sempre più imminente: così si presenta su Instagram la meravigliosa Madalina Ghena. Da questo bikini si possono apprezzare le sue curve infuocate, grazie alle quali è stata capace di conquistare anche il cuore del buon Dimitrov.