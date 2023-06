Emma Raducanu ritrova il sorriso: l’ultima foto è spettacolare

La sfortunata tennista britannica, Emma Raducanu, ancora ai box dopo il triplo intervento, ha ritrovato la serenità: il recupero prosegue a suon di sorrisi

L’avevamo lasciata, nelle sue ultime apparizioni da giocatrice contrariata, insolitamente polemica, e perfino scura in volto. Proprio lei, che ha fatto del sorriso radioso una delle armi della sua grande popolarità. Certo, tutto è iniziato grazie al tennis, quando nel 2021 – non ancora 19enne e partendo dalle qualificazioni, riuscì ad imporsi agli Us Open. Il primo e finora unico Slam di una carriera che è ancora ai suoi albori. Paradossalmente però, per una serie di circostanze sfortunate, la sua parabola da campionessa si è – speriamo solo temporaneamente- interrotta.

Fenomeno mediatico come ce ne sono pochi, Emma Raducanu è diventata ben presto popolarissima. I 2,5 milioni di followers che la seguono su Instagram parlano da sè. Dopo la grande affermazione sul cemento di Flushing Meadows sono iniziate tantissime collaborazioni con i grandi marchi della moda, dei trasporti, dell’intrattenimento. La bella Emma ha iniziato anche a partecipare attivamente ad alcuni eventi mondani, in cui la sua presenza era stata annunciata in alcuni casi come principale attrazione della serata.

Parallelamente, al grande risultato ottenuto a New Yok non è seguito un degno percorso – parlando di competività ad altissimi livelli – nel circuito WTA. Inesorabile è iniziata la discesa in classifica, che l’ha portata dapprima oltre l’80esima posizione in classifica e poi, dopo l’annuncio social post Madrid, al numero 107 del mondo. E qui torniamo all’incipit: dove avevamo lasciato Emma.

Radiosa e felice, Emma Raducanu è uno spettacolo

Dopo aver polemizzato coi giornalisti britannici nella conferenza stampa di presentazione del WTA 1000 della capitale spagnola – torneo che poi non la vide neppure scendere in campo – Emma diede un annuncio diventato ben presto virale sui social: tripla operazione – ai polsi di entrambi gli arti più un intervento alla caviglia – e addio Roland Garros e Wimbledon.

Nell’amarezza dell’essersi dovuta arrendere a guai fisici che, parole sue, l’avevano enormemente condizionata nel gioco da parecchi mesi addietro, c’era stata per lo meno un’implicita spiegazione del suo crollo in classifica. Dei suoi deludenti risultati. Che a quel punto i tanti critici sono stati costretti a reinterpretare in altro modo. Altro che le distrazioni glamour di cui era stata accusata, insomma.

E così, a distanza di poco più di un mese dal triplice intervento, Emma – che già aveva mostrato il giusto spirito nell’affrontare la convalescenza – ha voluto condividere con i suoi fans uno scatto che la mostra serena, sorridente, spensierata. Esattamente come il mondo aveva imparato a conoscerla. E ad apprezzarla. Il peggio sembra passato, insomma. Non resta che recuperare il prima possibile per tornare a stupire tutti sul rettangolo di gioco…