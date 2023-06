Marotta show, doppio colpo dal Chelsea!

L’Inter è pronta a dare spettacolo nelle prossime settimane di calciomercato: doppio affare con il Chelsea

In casa Inter è già tempo di pensare al calciomercato estivo, alle strategie che definiranno la rosa per la prossima stagione. Non è un mistero che il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi sia già tra i più forti, in Italia ed Europa.

Il fatto che la ‘Beneamata’ sia riuscita ad arrivare fino in fondo in Champions League, non è altro che una prova dell’eccellente lavoro svolto da Beppe Marotta e Piero Ausilio negli ultimi anni. Ma adesso si proverà ad alzare ancora più in alto l’asticella, con l’obiettivo di tornare a festeggiare uno scudetto – che porterebbe la seconda stella – e interrompere subito il dominio del Napoli. Se le rivali non se la passano proprio benissimo, in casa Inter c’è consapevolezza per quello che andrà fatto da qui a fine agosto.

In difesa, quella legata a Milan Skriniar sarà una perdita davvero dolorosa. Il centrale slovacco è stato a lungo un perno insostituibile ma, dal 1 luglio, per lui si apriranno le porte del PSG. Da tenere sott’occhio anche Stefan de Vrij, il cui accordo con l’Inter scadrà a fine mese. Per Bastoni, invece, è tutto definito: il rinnovo oltre il 2024 pare essere solo una formalità.

In mediana il nome caldo in ottica uscite – che permetterebbe quindi l’innesto di un nuovo grande colpo – è sempre quello di Marcelo Brozovic. Il regista croato è già stato ad un passo dal Barcellona lo scorso gennaio e non è escluso che, in Catalogna o altrove, la cessione stavolta possa realmente concretizzarsi.

Inter scatenata: salutano il Chelsea per i nerazzurri

In attacco, al di là di Dzeko – in scadenza – che non ha ancora deciso il suo futuro, il nodo principale continua a riguardare Romelu Lukaku. Il gigante belga sarà oggetto di colloqui e discussioni, una vera e propria trattativa, con il Chelsea. La sua vena realizzativa è tornata quella di sempre e anche le prestazioni della punta classe ’93 si sono dimostrate all’altezza in questo finale di stagione.

Ecco perchè si tenterà di fare uno sforzo e convincere Todd Boehly a lasciare a Milano l’ex punta del Manchester United. In tal senso, però, Lukaku non sarebbe il solo. Perchè proprio nei discorsi che riguarderanno l’attaccante, potrebbe spuntare fuori il nome di Trevoh Chalobah. Il centrale inglese, classe 1999, piace molto ai nerazzurri che proprio in quella zona del campo dovranno agire in maniera decisa.

Marotta potrebbe dunque portare avanti l’idea di un doppio colpi dai londinesi, ma solo se le condizioni per la firma del 23enne cresciuto nelle giovanili del Chelsea saranno vantaggiose. In prestito, con opzione per un eventuale riscatto futuro, l’affare potrebbe anche decollare. Chalobah, in questa stagione, ha accumulato 34 presenze tra campionato e coppe col Chelsea, senza nè reti nè assist all’attivo.