Torna in Formula 1, ultim’ora pazzesca

Verstappen sta dominando il Mondiale 2023. L’olandese bicampione del Mondo sembra non avere rivali. Nel frattempo, già si pensa al futuro della Formula 1. Sembra vicino un clamoroso ritorno.

Non ci sono rivali. Max Verstappen è sempre più indirizzato verso il titolo mondiale. Dopo essersi laureato campione del Mondo nel 2021 e nel 2022, “Super Max” sembra ormai prossimo alla conquista del triplete.

Delle 7 gare che sono andate in scena sin qui in questa stagione ben 5 sono state vinte dal pilota principe della Red Bull. In tutte le prove, però, è arrivato sempre a podio con due secondi posti ottenuti nei GP che si sono svolti in Arabia Saudita e in Azerbaigian. Un rendimento di tutto rispetto per un pilota che sembra migliorarsi di gara in gara.

Uno score che ha consentito al bicampione di accumulare un bottino di oltre 170 punti che lo pone in testa alla classifica piloti nella quale è inseguito dal compagno di squadra Sergio Perez fermo a 117.

Se c’è chi festeggia e guida un’auto praticamente perfetta e chi, invece, sta vivendo l’ennesima stagione deludente. La Ferrari non sta passando un buon momento. La scuderia di Maranello, nonostante i tanti appelli e annunci nei mesi antecedenti alla stagione sportiva, Leclerc e Sainz stanno facendo i conti con un auto non molto prestante e molto lontana dagli standard sognati dai tifosi e, soprattutto, dalla Red Bull che sembra partecipare ad un altro sport.

Nelle prime 7 gare della stagione in nessuna occasione è stata affissa una bandiera in quel di Maranello. Un percorso, dunque, sin qui molto deludente. Un percorso che alimenta anche le voci sul futuro di Charles Leclerc.

Formula 1, pronto il ritorno nel circus: Bridgestone ci pensa!

Futuro che potrebbe vedere sia Leclerc ancora in Ferrari, salvo sorprese ovviamente, e sia un gradito ritorno per tutti gli appassionati di Formula 1. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da “f1grandprix.motorionline.com”, sarebbe vicino il ritorno in F1 di Bridgestone. Il fornitore giapponese storicamente legato alla Ferrari degli anni di Schumacher, sarebbe prossimo a ritornare in Formula 1 dopo averla lasciata nel 2011.

Il contratto tra F1 e Pirelli, fornitore unico dei pneumatici, scadrà nel 2024. Dunque il possibile ritorno “in pista” di Bridgestone potrebbe avvenire non prima del 2025. Tutto, però, dipende dalla scelta che farà la FIA. Infatti, la federazione ha lanciato il bando per scegliere il fornitore unico dei pneumatici nel triennio 2025-2027. Interessate alla cosa, oltre a Bridgestone ci sono Pirelli e anche Hankook.