All’Inter dopo la finale: lo regala Guardiola

La stagione sportiva sia del Manchester City che dell’Inter si è ufficialmente conclusa con la finale della Champions League che si è disputata ad Istanbul

Adesso, per le due squadre, è arrivato il tempo di pensare solo ed esclusivamente alle vacanze (un discorso che non riguarda coloro che saranno impegnati con le loro rispettive nazionali in vista dei match di Nations League). Ricaricare le pile e, successivamente, pensare alla prossima stagione.

Specialmente in casa Manchester City dove potrebbero verificarsi delle vere e proprie sorprese. Alla fine il regalo per l’Inter può arrivare proprio dalla squadra inglese appena affrontata nella finale della massima competizione europea. Un calciatore può benissimo lasciare il Regno Unito per provare la sua prima esperienza in Italia.

Inter, che regalo dal Manchester City: le ultime

Uno dei giocatori in uscita dal Manchester City, per la prossima sessione estiva del calciomercato, non può che essere Aymeric Laporte. Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno del 2025, il difensore npotrebbe benissimo fare le valigie e provare una nuova avventura all’estero. Il centrale della nazionale spagnola potrebbe entrare nella lista dei desideri proprio dei nerazzurri, squadra che ha recentemente affrontato.

A dire il vero, in questo momento (e per la prossima stagione), a Simone Inzaghi un difensore centrale servirebbe davvero come il pane. Per il semplice motivo che c’è la seria possibilità che oltre a Milan Skriniar (che ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain già da gennaio) potrebbe lasciare il club anche Stefan De Vrij. Il contratto dell’olandese sta per andare in scadenza e possibilità di un rinnovo ancora non ce ne sono a dire il vero.

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra anche “abbordabile”, anche se quello che preoccupa maggiormente potrebbe essere il suo pesante ed importante ingaggio. Un fattore assolutamente da non sottovalutare. Il calciatore guadagna all’anno una cifra che si avvicina ai 6,5 milioni di euro. Di certo non poco per le casse dei nerazzurri che sperano in uno sconto sia dal club inglese che dallo stesso atleta.

Anche se bisogna fare presto se si vuole davvero intavolare una trattativa per acquistarlo. Per il semplice motivo che anche dalla Liga (per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno) stanno osservando con molta attenzione la sua situazione. Nel frattempo Marotta segue la vicenda con molto interesse.